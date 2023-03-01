31 день в джунглях Амазонки: мужчина чудом выжил благодаря червям и насекомым

Житель Боливии использовал свои ботинки, чтобы набирать дождевую воду для питья, и прятался от хищных животных.

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30-летний Джонатан Акоста отстал от своих четырех друзей во время охоты на севере Боливии. Дальше ему пришлось в одиночку выживать в течение 31 дня в диких джунглях Амазонки. Об этом сообщает BBC News.

Мужчина пил дождевую воду, собранную в ботинки, ел червей и других насекомых, и прятался от ягуаров и других опасных животных. Боливийца нашла поисковая группа, состоящая из местных жителей и друзей, через месяц после того, как он пропал.

"Это невероятно, я не могу поверить, что люди продолжали поиски так долго", — сказал Акоста сквозь слезы.

Джонатан Акоста потерял в весе 17 кг, у него была вывихнута лодыжка и он был обезвожен. Тем не менее, когда его нашли, мужчина все еще мог, прихрамывая, передвигаться.

"Я ел червей, ел насекомых. Вы не поверите, что мне пришлось делать, чтобы выжить все это время", — рассказал потерпевший журналистам.

[ + – ] Мужчина все еще находится в психологическом шоке после пережитого Фото: Reuters

У боливийца не было с собой ни мачете, ни фонарика, когда он заблудился, и ему пришлось использовать свои ботинки, чтобы набирать дождевую воду для питья. Он также рассказал своим родственникам, что ему доводилось встречать диких животных, в том числе с ягуара.

Семья пострадавшего заявила, что им еще предстоит собрать воедино все детали того, как Джонатан заблудился и как ему удалось остаться в живых. Выяснять подробности они собираются делать постепенно, так как Акоста все еще находится в психологическом шоке после пережитого.

По словам его брата, после пережитого испытания Джонатан Акоста решил навсегда отказаться от охоты.

"Он собирается играть музыку, чтобы прославлять Бога. Он обещал это Богу, и я думаю, что он выполнит свое обещание", — сказал младший Акоста.

Ранее Фокус писал, что у берегов Луизианы лодка попала в окружение сотен голодных акул. По словам очевидцев происшествия, было ощущение, что поверхность воды буквально "вскипает".

Также сообщалось, что в Аргентине пропавшего мужчину нашли в желудке акулы. Вероятно, несчастный сперва попал в аварию на своем транспортном средстве, а затем уже был съеден морскими хищниками.