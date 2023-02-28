Исчез на квадроцикле, а нашли в желудке акулы: пропавшего мужчину опознали по татуировке

Вероятно, несчастный сперва попал в аварию на своем транспортном средстве, а затем уже был съеден морскими хищниками, заявляют аргентинские полицейские.

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32-летний отец троих детей Диего Баррия был замечен за рулем своего квадроцикла в последний раз 18 февраля недалеко от побережья южной аргентинской провинции Чубут. Об этом сообщает The Sun.

В воскресенье рано утром два рыбака сообщили местной береговой охране, что они поймали несколько суповых акул недалеко от места, где было найдено разбитое транспортное средство пропавшего Барри.

Даниэла Миллатруз, сотрудник правоохранительных органов, которая вела поиски, сообщила местным СМИ, что рыбаки нашли человеческие останки в одной из акул, когда их чистили. Их опознала жена пострадавшего, Вирджиния Брюггер, по характерной татуировке.

"Мы предполагаем, что Диего попал в аварию, и мы расследуем, был ли в этом замешан другой автомобиль", — добавила Даниэла Миллатруз.

[ + – ] Его жена Вирджиния Брюггер опознала останки мужа по характерной татуировке Фото: Jam Press

Кристиан Ансальдо, руководитель полицейского управления города Комодоро-Ривадавия, сообщил, что акула была примерно 1,5 метра в длину и, вероятно, Диего Барриа попал в аварию и был утащен в воду. Он также отметил, что в выходные, когда исчез мужчина, был сильный прилив.

Суповые акулы, чье мясо очень ценят гурманы, обычно не представляют опасности для людей, поэтому не ясно, как мужчина попал в желудок морских существ. Возможно, он уже был мертв, когда его съела акула.

Напомним, ранее Фокус писал, что белая акула напала на ныряльщика в Мексике и откусила ему голову. Ловец моллюсков стал жертвой невероятно редкого нападения, считают ученые.

Также сообщалось, что в Австралии акула напала на 8-летнего ребенка, хваставшегося уловом. Судя по всему, она собиралась схватить рыбу, но мальчик вытащил ее из воды прямо перед носом хищника.