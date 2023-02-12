Белая акула напала на ныряльщика в Мексике и откусила ему голову: почему она это сделала

Ловец моллюсков стал жертвой невероятно редкого нападения, считают ученые.

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50-летний ныряльщик за моллюсками стал жертвой очень редкого нападения белой акулы, в результате которого акула откусила ему голову. Ученых заинтриговал необычный характер этого нападения, ведь акулы мало того, что редко кусают людей, но случаи обезглавливания встречаются еще реже, если вообще происходят. Так почему же белая акула таким образом убила человека? Ученые высказали свои предположения изданию Live Science.

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Трагический случай произошел еще в прошлом месяце у тихоокеанского побережья Мексики, где местный житель по имени Мануэль Ниблас Лопес собирал моллюсков на глубине от 11 до 18 метров. Во время охоты за морскими существами мужчина сам стал добычей почти 6-метровой белой акулы, которая откусила ему голову и оставила следы укусов на плечах. Об этом трагическом инциденте стало известно со слов партнеров Лопеса по морской рыбалке, которые во время нападения акулы находились в лодке на поверхности, и все видели.

По словам ученых, акулы очень редко нападают на людей. Но если это все же происходит, то они обычно кусают человека за ноги или туловище. Дело в том, что акулы чаще всего принимают человека за тюленя, который является их пищей. В основном акулы после того, как осознают, что ошиблись, уплывают.

[ + – ] По словам ученых, акулы очень редко нападают на людей. Но если это все же происходит, то они обычно кусают человека за ноги или туловище. Дело в том, что акулы чаще всего принимают человека за тюленя, который является их пищей Фото: Live Science

По словам Грега Сокмала из Бостонского университета, США, несмотря на то, что акулы редко нападают на человека, случаи, когда они откусывают голову встречаются еще реже, если вообще бывают. По словам ученых, почти во всех нападениях акул на людей виновником является то, что акулы неправильно идентифицируют свою потенциальную жертву. Скорее всего то же самое произошло и в этом случае.

По словам Гэвина Нейлора их Университета штата Флорида, США, голодные акулы принимают очень быстрые решения. Если они видят потенциальную жертву, то нападают на нее, иначе они могут остаться голодными. Акулы имеют очень плохое зрение, а потому им трудно отличить человека, от того же тюленя. А если вода не совсем прозрачная, то это добавляет акуле проблем с идентификацией жертвы.

Эксперты сходятся во мнении, что именно ловля моллюсков Лопесом сыграла важную роль в том, что белая акула напала на него. Запах моллюсков, сконцентрированный вокруг ныряльщика, мог заманить акулу в этот район. Но с другой стороны и положение тела мужчины у морского дна могло напомнить акуле морского льва, который добывает пищу.

[ + – ] Эксперты сходятся во мнении, что именно ловля моллюсков Лопесом сыграла важную роль в том, что белая акула напала на него. Запах моллюсков, сконцентрированный вокруг ныряльщика, мог заманить акулу в этот район. Но с другой стороны и положение тела мужчины у морского дна могло напомнить акуле морского льва, который добывает пищу Фото: Live Science

По словам Нейлора, положение Лопеса может также объяснить, почему белая акула решила откусить ему голову. Из-за того, что мужчина находился близко ко дну, акула не могла подплыть к нему снизу. Сбоку она также не решилась нападать, ожидая ответных действий со стороны жертвы.

С другой стороны, как считают ученые, акула могла целенаправленно выбрать голову как место для укуса изначально, чтобы быстро вывести из строя свою добычу. Так иногда акулы поступают при нападении на тюленей . Однако сказать с уверенностью, что произошло в этом случае, сложно, говорят исследователи.

Фокус уже писал о том, что в Австралии акула заплыла в реку и напала на подростка. В результате девочка скончалась от ран. 16-летняя австралийка каталась с друзьями на гидроцикле, затем прыгнула в воду и стала жертвой хищника.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали какое существо на планете убило больше всего людей и акулы здесь ни при чем.