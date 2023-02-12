Біла акула напала на пірнача в Мексиці та відкусила йому голову: чому вона це зробила

Ловець молюсків став жертвою надзвичайно рідкісного нападу, вважають учені.

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50-річний пірнальник за молюсками став жертвою дуже рідкісного нападу білої акули, внаслідок якого акула відкусила йому голову. Вчених заінтригував незвичайний характер цього нападу, адже акули крім того, що рідко кусають людей, ще й випадки обезголовлювання трапляються ще рідше, якщо взагалі трапляються. То чому ж біла акула так убила людину? Вчені висловили свої припущення виданню Live Science.

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Трагічний випадок стався ще минулого місяця біля тихоокеанського узбережжя Мексики, де місцевий житель на ім'я Мануель Ніблас Лопес збирав молюски на глибині від 11 до 18 метрів. Під час полювання за морськими істотами чоловік сам став здобиччю майже 6-метрової білої акули, яка відкусила йому голову та залишила сліди укусів на плечах. Про цей трагічний інцидент стало відомо за словами партнерів Лопеса з морської риболовлі, які під час нападу акули перебували в човні на поверхні та все бачили.

За словами вчених, акули дуже рідко нападають на людей. Але якщо це все ж таки відбувається, то вони зазвичай кусають людину за ноги або тулуб. Справа в тому, що акули найчастіше вважають людину за тюленя, який є їхньою їжею. В основному акули після того, як усвідомлюють, що помилилися, відпливають.

[ + – ] За словами вчених, акули дуже рідко нападають на людей. Але якщо це все ж таки відбувається, то вони зазвичай кусають людину за ноги або тулуб. Справа в тому, що акули найчастіше вважають людину за тюленя, який є їхньою їжею. Фото: Live Science

За словами Грега Сокмала з університету Бостона, що в США, попри те, що акули рідко нападають на людину, випадки, коли вони відкушують голову, зустрічаються ще рідше, якщо взагалі бувають. За словами вчених, майже в усіх нападах акул на людей причиною є те, що акули неправильно ідентифікують свою потенційну жертву. Швидше за все, те саме сталося і в цьому випадку.

За словами Гевіна Нейлора з Університету штату Флорида, що в США, голодні акули ухвалюють дуже швидкі рішення. Якщо вони бачать потенційну жертву, то нападають на неї, інакше можуть залишитися голодними. Акули мають дуже поганий зір, а тому їм важко відрізнити людину від того ж тюленя. А якщо вода не зовсім прозора, то це додає акулі проблем із ідентифікацією жертви.

Експерти сходяться на думці, що саме виловлення молюсків Лопесом відіграло важливу роль у тому, що біла акула напала на нього. Запах молюсків, сконцентрований навколо пірнача, міг заманити акулу в цей район. Але з іншого боку, і становище тіла чоловіка біля морського дна могло нагадати акулі морського лева, який видобуває їжу.

[ + – ] Експерти сходяться на думці, що саме виловлення молюсків Лопесом відіграло важливу роль у тому, що біла акула напала на нього. Запах молюсків, сконцентрований навколо пірнача, міг заманити акулу в цей район. Але з іншого боку, і становище тіла чоловіка біля морського дна могло нагадати акулі морського лева, який видобуває їжу. Фото: Live Science

За словами Нейлора, становище Лопеса може пояснити, чому біла акула вирішила відкусити йому голову. Через те, що чоловік був близько до дна, акула не могла підпливти до нього знизу. Збоку вона також не наважилася нападати, чекаючи дій у відповідь із боку жертви.

Із іншого боку, як вважають учені, акула могла цілеспрямовано вибрати голову як місце для укусу спочатку, щоб швидко вивести з ладу свою здобич. Так іноді акули поводяться під час нападу на тюленів. Проте сказати з упевненістю, що сталося в цьому випадку, складно, кажуть дослідники.

Фокус уже писав про те, що в Австралії акула запливла в річку та напала на підлітка. Внаслідок цього дівчинка померла від ран. 16-річна австралійка каталася з друзями на гідроциклі, потім стрибнула у воду та стала жертвою хижака.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, яка істота на планеті вбила найбільше людей, і акули тут ні до чого.