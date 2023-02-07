Яка істота на планеті вбила найбільше людей: акули тут ні до чого

Якщо вам запропонують скласти список найстрашніших і найнебезпечніших істот, найімовірніше він матиме мало спільного з реальністю, яка представлена в цій статті.

Related video

Між фільмами, такими як "Щелепи", і розповідями про смертельні зустрічі з тваринами деякі люди страшенно бояться царства диких тварин через потенційну небезпеку. Але ми навіть не підозрюємо про небезпеку, яка часто перебуває у нас під боком, пише PhysOrg.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно з опитуванням, проведеним у 2015 році в США, близько половини американців заявили, що "абсолютно бояться" акул, і майже 40% заявили, що бояться плавати в океані через акули. Але, за даними Музею природної історії Флориди, у 2021 році у всьому світі сталося лише 11 смертельних випадків, пов'язаних з акулами. У вас більше шансів загинути від кокоса, пише Австралійський інститут морських наук.

Але коли справа доходить до небезпечних істот, хто вбиває найбільше людей? У той час як більші тварини, такі як акули або бегемоти, можуть здатися ймовірними винуватцями, істота, яка вбиває найбільше людей на рік, насправді постійно перебуває поряд з вами, іноді входячи в безпосередній контакт кілька разів на день. Отже, після такої страхітливої інтриги, настав час відкрити крижану душу завісу таємниці. Це комар.

Комарі можуть передавати небезпечні для життя захворювання, такі як малярія та лихоманка денге, і, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, комарі, які переносять ці захворювання, вбивають 725 000 людей на рік.

За даними ВООЗ, комарі переносять безліч небезпечних захворювань, таких як чікунгунья, лихоманка денге, лімфатичний філяріаз, лихоманка Ріфт-Валлі, жовта лихоманка, вірус Зіка, малярія, японський енцефаліт та лихоманка Західного Нілу. Інші комахи, такі як блохи, воші та кліщі, також є переносниками подібних хвороб.

Ці істоти щороку є найсмертоноснішими для людини після комарів:

Прісноводні равлики: 200 000 смертей на рік Гадюка шумлива: 138 000 смертей на рік Жуки-вбивці: 10 000 смертей на рік Скорпіони: 2600 смертей на рік Аскариди: 2500 смертей на рік Морські крокодили: 1000 смертей на рік Слони: 500 смертей на рік Бегемот: 500 смертей на рік

Отже, тепер ви знаєте про свого смертоносного вічного супутника, і щоб міцніше спати ночами і не бути на взводі 24 години на добу, постає резонне питання. Як вам захиститися від цих настирливих вісників смерті?

Перший факт, який варто зважати на заспокоєння своєї нервової системи: смертність від комарів відбувається в одних регіонах частіше, ніж в інших. Наприклад, за даними ВООЗ, на африканські країни припадає близько 96% смертей малярії. Денге, чікунгунья та малярія також поширені у Південно-Східній Азії. Але це не зводить шанси зараження смертельними хворобами від комарів нанівець в інших частинах світу.

ВООЗ рекомендує наступні заходи щодо обмеження можливостей розмноження для комарів та їх контактів з людьми під час дощів:

Щотижня відстежуйте та видаляйте стоячу воду в жолобах, нерівному бетоні, рослинах у горщиках або запасних шинах.

Викидайте відходи в герметичні пластикові пакети та регулярно збирайте сміття.

Встановіть місткості для зберігання води з щільними кришками і використовуйте дрібнокомірчасті покриття на резервуарах для зберігання.

Носіть світлий одяг із довгими рукавами та використовуйте засіб від комах.

Встановіть сітки на вікна та двері

Використовуйте інсектицидні спреї або випарники у будинках та навколо них.

У 2014 році в блозі Білла Гейтса опублікована графічна інформація про те, що люди вбивають 475 000 інших людей на рік, а комарі вбивають 725 000 людей. Цей пост викликав критику та увагу в інтернеті після того, як його опублікували, що викликало перевірку фактів дослідниками, які стверджували, що люди повинні займати перше місце.

У той час, як вони погодилися з тим, що комарі становлять серйозну небезпеку для здоров'я і призводять до великої кількості смертей, вони також стверджували, що кількість жертв на рахунку людей повинна включати хвороби, що передаються від людини до людини, такі як ВІЛ/СНІД та, що своєчасніше, навіть COVID-19. У статті також додано, що це число може включати забруднення повітря, яке є антропогенним, але "ситуація не така проста, оскільки використання енергії, що призводить до забруднення, також підвищує добробут людей", повідомили дослідники.

Істотам не обов'язково вбивати, щоби залишатися небезпечними. Так, лабораторія Університету штату Флорида виявила, що у австралійських морських крокодилів найсильніший укус зі значенням сили близько 1678 кг на 2,5 квадратного сантиметра. Це найвища зареєстрована сила укусу, але, за оцінками вчених, найбільші крокодили, що вимерли, дейнозухи, що жили 73-80 мільйонів років тому і досягали майже 12 метрів у довжину, мали силу укусу рівну 10,5 тонн на сантиметр квадратний.

Раніше Фокус розповідав, який вид тварин живе найдовше на Землі. Вважається, що такі "живі копалини" ракоподібні, як щитні, бачили ще динозаврів, але й інші види, які живуть дуже давно.