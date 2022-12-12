Вчені розповіли, який вид тварин живе на Землі найдовше

Вважається, що такі "живі копалини" ракоподібні, як щитні, бачили ще динозаврів, але є й інші види, які живуть дуже давно.

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Наша планета – це неймовірно цікаве місце, де протягом мільйонів років постійно змінювався клімат, рівні температури та навіть рівень кисню в атмосфері. Багато тварин за історію Землі з'являлися і зникали, а то й могли адаптуватися до нових умов. Але які види тварин живуть на Землі найдовше? Про це пише видання Live Science.

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На сьогоднішній день найдавнішою живою істотою на Землі вважаються щитні – це сімейство невеликих прісноводних ракоподібних. Але найстарішим видом вважається Triops cancriformis або літній щитень. Дослідження показують, що ці закуті в броню ракоподібні, які чимось схожі на креветок, живуть на Землі з тріасового періоду (251,9 – 201,3 млн. років тому).

Тіла цих щитнів схожі на лопати, тому вони можуть спокійно "копатися" на дні прісноводних водойм. Вони мешкають на території Європи, але зараз перебувають під загрозою зникнення. За словами вчених, тіла цих тварин за сотні мільйонів років практично не змінилися, хоча недавні дослідження показали, що їхня еволюція під панцирем тривала, що призвело до появи різних видів. Але зовні їх відрізнити дуже складно.

[ + – ] На сьогоднішній день найдавнішою живою істотою на Землі вважаються щитні – це сімейство невеликих прісноводних ракоподібних. Фото: dino

Наприклад, вид щитнів Triops cancriformis, здається, не зазнав особливих змін у порівнянні зі своїми предками з тріасового періоду. Але насправді, як з'ясували вчені, цьому виду всього 25 млн років. Хоча деякі вчені вважають, що він з'явився ще пізніше – 2,6 млн. років тому.

Але на Землі існує ще кілька видів живих істот, які також можна вважати довготривалими на планеті. І вони практично не змінилися за мільйони років свого існування.

Напевно, найвідомішою "живою копалиною" істотою можна вважати глибоководних риб під назвою латимерії. Їхні скам'янілості вперше виявили ще в 19 столітті і вважалося, що вони вимерли 66 млн років тому. Але 1938 року рибалки спіймали живу латимерію біля берегів Південної Африки.

[ + – ] Напевно, найвідомішою "живою копалиною" істотою можна вважати глибоководних риб під назвою латимерії Фото: Wikipedia

Вчені вважають, що ці давні риби існують на Землі понад 400 млн. років. Але є одна проблема. Ті латимерії, які живуть на Землі зараз, відрізняються від видів цих риб, які справді вимерли. Вчені вважають, що латимерії, що нині живуть, з'явилися тільки 20-30 млн років тому.

Те саме можна сказати і про таких морських тварин, як мечехвости, які з'явилися на Землі 480 млн років тому. Але, хоча зовні нинішні мечехвости і схожі на своїх древніх предків, як показали дослідження, група азіатських мечехвостів під назвою Tachypleus з'явилася лише 25 млн років тому.

[ + – ] Але, хоча зовні нині мечехвости і схожі на своїх древніх предків, як показали дослідження, група азіатських мечехвостів під назвою Tachypleus з'явилася лише 25 млн років тому Фото: dino

"Я вважаю, що всі живі організми на Землі постійно змінювалися, а тому потрібні додаткові дослідження, адже швидше за все стародавні види, що нині живуть, насправді з'явилися всього пару мільйонів років тому", — говорить Африка Гомес з Університету Халла, Великобританія.

Деякі вчені вважають, спираючись на дослідження стародавніх скам'янілостей, що в середньому один вид тварин на Землі існує від 0,5 млн до 3 млн років. Після цього вид або вимирає, або його замінює інший вид, який має схожі властивості.

Оскільки у тварин постійно відбуваються різні зміни, то за словами Гомеса, не можна вважати будь-яку тварину "живою копалиною". Цей термін створює враження, що тварини перестають розвиватись. У той же час інші вчені вважають, що цей термін можна використовувати як загальне позначення живих організмів з певними характеристиками, такими як низька швидкість еволюційних змін.

Як уже писав Фокус, вчені розповіли, чому зараз на Землі не живуть такі гігантські тварини, як найбільші динозаври.

Також Фокус писав про стародавніх тварин, які змогли пережити масове вимирання, але через певні причини не прожили після цього занадто довго.