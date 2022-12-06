Ходячі мерці. Жахливі "горгони" пережили масове вимирання, але це їх не врятувало

Майже 90% усіх живих істот на Землі вимерли приблизно 252 млн років тому, але одна тварина, всупереч наявній думці, все ж таки вижила.

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Наразі відомо, що Масове пермське вимирання, яке відбулося приблизно 252 млн років тому, пережили лише 10% тварин Землі. Учені вважали, що такі хижаки як горгонопси також вимерли наприкінці пермського періоду. Але нове дослідження показує, що деякі з цих "горгон" усе ж таки дожили до тріасового періоду. Але їхнє життя було не дуже довгим, а тому вони перетворилися на "ходячу мертву кладу", пише Live Science.

[ + – ] Горгонопс. Реконструкція Фото: Wikipedia

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Американські вчені провели новий аналіз останків шаблезубих хижаків, які жили наприкінці пермського періоду. Останки горгонопсів були знайдені в Південній Африці, і нове дослідження показує, що ці давні тварини не вимерли з рештою під час Масового пермського вимирання. Але перспективи їхнього подальшого існування були зовсім не райдужними.

Учені назвали цих хижаків "ходячою мертвою кладою" (клада — це група живих організмів, що містить спільного предка й усіх прямих нащадків). Такий термін використовують палеонтологи для позначення груп тварин, які пережили вимирання, але воно так сильно вплинуло на їхньої розвиток, що в майбутньому ці тварини однаково зникають через деякий час.

[ + – ] Американські вчені провели новий аналіз останків шаблезубих хижаків, які жили наприкінці пермського періоду. Останки горгонопсів були знайдені в Південній Африці, і нове дослідження показує, що ці стародавні тварини не вимерли з рештою під час Масового пермського вимирання Фото: Live Science

За словами Крістіана Каммерера з Музею з природничих наук штату Північна Кароліна, такі тварини можуть проіснувати мільйони років після масового вимирання, але вони не досягають значного поширення, а тому їх можна вважати "мертвим" видом.

Горгонопси отримали свою назву на честь горгон із давньогрецьких міфів, які могли своїм поглядом перетворити людину на камінь. Учені вважають, що вони жили в тріасовому періоді (251,9–201,2 млн років тому) задовго до появи динозаврів.

[ + – ] Горгонопси отримали свою назву на честь горгон із давньогрецьких міфів, які могли своїм поглядом перетворити людину на камінь. Учені вважають, що вони жили у тріасовому періоді (251,9 – 201,2 млн років тому) задовго до появи динозаврів Фото: dino

Зокрема, їхні останки вказують на те, що вони мешкали на Землі в період між 240 і 230 млн років тому. Але деякі палеонтологи були впевнені, що це не так і скам'янілості просто були неправильно проаналізовані й, можливо, належали зовсім іншим тваринам. Але нове дослідження показує, що скам'янілості з Південної Африки насправді належать цим давнім хижакам і вони дійсно жили в тріасовому періоді.

[ + – ] За словами вчених, скам'янілості найімовірніше належать ционозавру, роду давніх хижаків, який належить до клади горгонопсів. Учені вважають, що ці тварини пережили масове вимирання через свій невеликий розмір, невелику чисельність та особливості харчування Фото: dino

За словами вчених, скам'янілості найімовірніше належать ционозавру, роду давніх хижаків, який належить до клади горгонопсів. Учені вважають, що ці тварини пережили масове вимирання через свій невеликий розмір, невелику чисельність та особливості харчування.

Ционозавр за розмірами нагадував сучасну лисицю, мав вузьку і довгу морду, подовжені різці, що виступають, як у шаблезубих тигрів, а також щелепу повну гострих зубів. Цей хижак був одним із найменших відомих горгонопсів.

[ + – ] Ционозавр. Реконструкція Фото: Wikipedia

За словами Каммерера, такі дрібні хижаки можуть краще адаптуватися до змін навколишнього середовища, ніж більші види. Учені вважають, що горгонопси дожили до ранньої частини тріасового періоду.

"Але в будь-якому випадку їх було дуже мало, і належали вони тільки до одного роду, а тому цих тварин усе ж таки можна вважати жертвою масового вимирання", — говорить Каммерер.

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