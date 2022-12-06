Ведмідь з Льодовикового періоду. Вчені знайшли останки тварини, віком 12 тис. років, у пральні

Можливо, перші люди кам'яного віку жили поруч з цим білим ведмедем.

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У 1976 році подружжя Рейдун і Сверре Асхайм вирішили розширити пральню у підвалі будинку на острові Фінней біля Ставангера на південному заході Норвегії. Однак розкопуючи підлогу, вони натрапили на останки. Не довго думаючи, вони поклали їх у ящик з-під маргарину і залишили якомога далі, перш ніж залити підлогу знову. І так кілька років до нього ніхто не дивився, поки його не віддали родині знайомого, пише Sciencenorway.no.

Як розповідає історію дослідниця Крістін Армстронг Ома з Музею археології в Ставангері, син цього друга якось спостерігав за розкопками і розговорився з геологинею Ханне Томсен. Вона ж зі свого боку зацікавилася вмістом ящика і попросила показати останки. Найбільше її увагу привернула велика плечова кістка.

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[ + – ] Ханне Томсен і Рольф Лі під час розкопок у 1982 році Фото: Terje Tveit / Museum of Archaeology / the University of Stavanger

Зоологічний аналіз швидко показав, що це був білий ведмідь. Тому через 6 років після першого відкриття дослідники Ханне Томсен, Асбйорн Сімонсен разом з командою отримали дозвіл у сім'ї Асмайм на розкопки, де вони зробили унікальне відкриття.

Трохи глибше в землі було більше останків. Тепер з усіма кістками вони отримали майже повний скелет білого ведмедя з кінця Льодовикового періоду. Там, де білих ведмедів не зустрічали останні 12 тис. років. Раніше не знаходили нічого такого.

За словами Томпсен, коли вони виявили кістки тварини, то тоді у всьому світі було відомо лише про дев'ять інших знахідок білих ведмедів того ж періоду. І щобільше, саме їхня виявилася найповнішою.

Окрім цього, можливо, перші люди, які жили приблизно в той час на території навколо Ставангера, зустріли білого ведмедя. Він важив майже 600 кілограмів, а його зуби свідчать, що тварина померла приблизно у віці 28 років.

Що цікаво, збереглися також частини шлунку ведмедя, в якому були залишки тюленя. Можливо, саме на таких тюленів і полювали перші люди Норвегії у кам'яному віці.

Вдалося з'ясувати, що білий ведмідь (у музеї його назвали Фінней) загинув у морі, ймовірно, через старість. Близько 12 тис. років тому його тіло опустилося на десятки метрів на морське дно, де його швидко поховала глина. А потім, коли величезний тиск від крижаних мас зменшився, Фінней піднявся з моря разом з іншими норвезькими прибережними пейзажами.

Зараз же той самий будинок із пральнею знаходиться далеко на суші.

Дослідниця Ома стверджує, що цей білий ведмідь є гібридом. Вчені виявили в ДНК білого ведмедя генетичний матеріал бурих ведмедів. Білі ведмеді походять від бурих ведмедів. Але вчені довгий час не були впевнені в тому, як давно ці два види тварин розділилися. Можливо, це було ще 4-5 мільйонів років тому. А може, набагато пізніше.

Зуби — це, мабуть, найбільша відмінність між білим і бурим ведмедями.

"У білого ведмедя Фіннея ми бачимо зміни в скелеті, які зазвичай не зустрічаються у цих тварин. Його зуби примітивніші й більше схожі на зуби бурого ведмедя, ніж сучасні зуби у білого", — каже Ома.

Річ у тому, що у білих ведмедів кутні зуби з гострими й прямими краями, призначені для харчування, яке складається лише з м'яса.

"У бурого ведмедя зуби набагато більш округлі. Це тому, що він всеїдний і має раціон, який часто складається з великої кількості ягід", — каже вона.

Раніше Фокус писав про долю останнього тасманійського тигра. Виявляється, його останки 85 років припадали пилом у шафі музею.