Втратили в Нарнії. Рештки останнього тасманійського тигра 85 років припадали пилом у шафі музею

Рештки останнього вважалися давно втраченими та викинутими, доки дослідники не виявили їх у шафі.

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Останній тилацин помер у неволі ще 1936 року в зоопарку Гобарта. Тіло самки тилацина було передане в музей, а потім безвісти випарувалося, вчені вважали, що його помилково викинули разом зі скелетом, пише ВВС.

Із того часу в австралійського музею змінився не один куратор, і кожен намагався знайти давно втрачені рештки, але безрезультатно. У результаті вчені майже змирилися, що останній тилацин назавжди канув у лету, поки нинішня кураторка Кетрін Медлок і хранитель музею не виявили давно забутий звіт таксидерміста.

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Знайдений документ спонукав співробітників музею досліджувати колекції. Яке ж було здивування дослідників, коли їм усе ж таки вдалося виявити скелет і шкіру останнього тилацина в шафі у відділі освіти музею.

Виявилося, що весь цей час рештки залишалися в музеї та припадали пилом у шафі — виявилося, що їх просто не каталогізували належним зразком. Цікаво, що тіло та скелет чудово збереглися, а місцями їх навіть використовували на виїзних виставках — за словами куратора, цей зразок був відібраний для виставок через те, що чудово зберігся.

На щастя, дослідникам вдалося виправити помилку, і тепер рештки останнього тилацина знову представлені в колекції музею в Гобарті. За словами Медлок, на той час вважалося, що тасманійські тигри все ще живуть на Землі, що, можливо, вплинуло на ставлення до зразка.

Вважалося, що популяція тасманійських тигрів усе ще блукає Австралією, проте вплив людини й динго значно скоротили популяцію. В результаті сумчаста рідкісна тварина мешкала лише на острові Тасманія, однак і тут тилацинам не вдалося вижити — у результаті вид був повністю винищений.

Раніше Фокус писав про те, що в мережу потрапили унікальні кольорові кадри з тигром, який вимер 85 мільйонів років тому.