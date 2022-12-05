Потеряли в Нарнии. Останки последнего тасманийского тигра 85 лет пылились в шкафу музея

Останки последнего считались давно утраченными и выброшенными, пока исследователи не обнаружили их в шкафу.

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Последний тилацин умер в неволе еще в 1936 году в зоопарке Хобарта. Тело самки тилацина было передано в музей, а затем бесследно испарилось, ученые полагали, что его по ошибке выкинули вместе со скелетом, пишет BBC.

С тех пор у австралийского музея сменился не один куратор, и каждый тщетно пытался обнаружить давно утраченные останки, но безрезультатно. В итоге ученые почти смирились, что последний тилацин навсегда канул в лету, пока нынешняя куратор Кэтрин Медлок и хранитель музея не обнаружили давно забытый отчет таксидермиста.

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Найденный документ побудил сотрудников музея исследовать коллекции. Каково же было удивление исследователей, когда им все же удалось обнаружить скелет и кожу последнего тилацина в шкафу в отделе образования музея.

Оказалось, что все это время останки оставались в стенах музея и пылились в шкафу — оказалось, что их попросту не каталогизировали должным образцом. Любопытно, что тело и скелет отлично сохранились, а местами их даже использовали на выездных выставках — по словам куратора, этот образец был отобран для выставок из-за того, что отлично сохранился.

К счастью, исследователям удалось исправить оплошность и теперь останки последнего талицина вновь представлены в коллекции музея в Хобарте. По словам Мэдлок, в то время считалось, что тасманийские тигры все еще живут на Земле, что возможно повлияло на отношение к образцу.

Считалось, что популяция тасманийских тигров все еще бродит по Австралии, однако воздействие человека и динго значительно сократили популяцию. В результате сумчатое редкое животное обитало лишь на острове Тасмания, однако и здесь талицинам не удалось выжить — в результате вид был полностью истреблен.

Ранее Фокус писал о том, что в Сеть попали уникальные цветные кадры с последим тасманийским тигром, вымершим 85 миллионов лет назад.