В Сеть попали уникальные цветные кадры с последним тасманийским тигром, вымершим 85 лет назад

Чтобы максимально точно передать цвет животного, команде профессионалов пришлось работать около 200 часов и применить целый комплекс приемов для раскрашивания архивного видео 1933 года.

К 85-летию со дня смерти последнего тасманийского тигра по кличке Бенджамин и объявления этих животных исчезнувшим видом Национальный архив кино и звука Австралии (NFSA) выпустил видео, где тилацин (сумчатый волк, тасманийский волк – другие названия животного) показан в цвете.

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Запись посвящена Национальному дню исчезающих видов, который отмечается 7 сентября, и была создана с целью повышения осведомленности о флоре и фауне, оказавшихся под угрозой вымирания и полного исчезновения.

По информации сотрудников NFSA, существует менее 12 оригинальных фильмов о тасманийском тигре, а их общая продолжительность – всего около трех минут без звука.

Для работы Самуэль взял оригинальные черно-белые кадры, снятые натуралистом Дэвидом Фли в зоопарке Бомарис, Хобарт, в декабре 1933 года. На них изображен Бенджамин, последний тилацин, живший в неволе.

Кадры Фли, занимающие чуть менее 80 секунд, являются самым длинным фильмом из 10 известных существующих видео с сумчатым волком. На записи видно животное, которое лежит, ходит по периметру небольшого вольера, широко открывает рот, нюхает воздух и царапает. Фли, защитник природы, который продвигал выращивание исчезающих видов в неволе, был укушен за ягодицы после съемок фильма.

[ + – ] Бенджамин умер в ночь с 6 на 7 сентября 1936 года

На раскрашивание архивного видео у команды ушло 200 часов. Руководил процессом Самуэль Франсуа-Штайнингер. Благодаря своей парижской компании Composite Films, он заработал заслуженную репутацию лидера в области раскрашивания черно-белых архивных материалов. Его впечатляющий список заслуг включает сотрудничество с NFSA и Stranger Than Fiction Films в отмеченных наградами сериалах "Австралия в цвете" и "Австралия в цветном сезоне 2".

[ + – ] Самуэль Франсуа-Штайнингер Фото: NFSA

По словам профессионала, он и его помощники полагались на письменное описание животного, чтобы получить правильную окраску, так как архивных материалов очень не хватало. Команде Самуэля приходилось полагаться на эскизы и картины из-за отсутствия оригинальных цветных изображений или видеозаписей, которые можно было бы использовать для исследования. Письменные описания шерсти тилацина дали им общее представление об оттенках и особенностях меха.

"Эти описания в сочетании с научными рисунками и недавними цветными 3D-изображениями животного позволили нам получить четкое представление о том, как должен выглядеть мех тилацина. Я работал над более чем 100 документальными фильмами и сериалами на основе архивов, большинство из которых очень сложны. Что касается тилацина, я столкнулся с другой проблемой и ответственностью: я должен был позаботиться о редких кадрах и отдать дань уважения последнему представителю вида, который исчез 85 лет назад", – отметил он.

[ + – ] Дэвид Фли Фото: Открытые источники

Агентство NFSA отсканировало оригинал негативной пленки с помощью пленочного сканера Scanity HDR (High Dynamic Range) и отправило файлы Ultra High Definition ProRes Самуэлю в Париж. Затем команда Франсуа-Штайнингера начала обширное исследование, прежде чем приступить к процессу колоризации.

"Сканирование 4K, предоставленное NFSA, было совершенно потрясающим для 35-миллиметрового негатива 1933 года, хотя его было очень сложно раскрасить, потому что, помимо животного, в кадре было мало элементов. И из-за разрешения и качества изображения было много деталей — мех был густым, а некоторые шкуры животных, которые хорошо сохранялись в темноте и не потеряли свой цвет, приходилось искать в природоведческих музеях и внимательно изучать структуру и вид шерсти, чтобы в точности передать оттенки и длину.

При раскрашивании команда Франсуа-Штайнингера использовала целый комплекс инструментов: цифровую реставрацию, ротоскопирование и 2D-анимацию, освещение, алгоритмы AI для движения и шума, композитинг и цифровую оценку.

[ + – ] Тасманийский тигр Бенджамин умер в ночь с 6 на 7 сентября 1936 года Фото: Соцсети

В свою очередь куратор агентства Вик Грин подчеркнул, что это кропотливый процесс, в котором "задействовано много субъективности и личного творчества, чтобы иметь возможность интерпретировать множество различных аспектов истории".

Тилацины – крупные плотоядные сумчатые, которые теперь считаются вымершими. Они были единственными представителями семейства животных Thylacinidae, дожившими до наших дней и более известны как тасманский тигр или тасманский волк. Несмотря на то, что последний тасманийский тигр умер 85 лет назад, ученые не теряют надежды, что эти животные могли выжить в диких лесах Тасмании, однако научного подтверждения этому нет до сих пор.

Бенджамин, изображенный на видео, умер в ночь с 6 на 7 сентября. Это произошло всего через два месяца после того, как тасманийские тигры были взяты под охрану закона. Тилацины жили на территории Тасмании минимум 2 млн лет, пока туда не пришли европейские колонисты и не объявили охоту на этих животных, которые якобы задирали домашний скот.

[ + – ] Тасманийский фермер Уилф Батти вместе с последним диким тилацином, которого он застрелил в мае 1930 года Фото: Википедия

Не менее губительными факторами для вида стали собаки, завезенные европейцами, сокращение среды обитание и уничтожение диких животных, на которых охотились тилацины. Все это привело к тому, что от пяти тысяч особей не осталось ни одной.