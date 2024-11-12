Самое большое сухопутное животное на Земли за шаг до вымирания: популяция сократилась на 90%

Новое исследование обнаружило, что за последние полсотни лет популяция сухопутных гигантов критически сократилась — животные могут исчезнуть.

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и является домом для невероятного количества живых организмов: некоторые из них процветают, тогда как другие находятся в шаге от вымирания. Самое крупное животное на Земле, как известно, обитает в океане — это синий кит, однако на суше есть свой гигант — африканский слон, именно эти животные считаются самыми крупными сухопутными животными, пишет Daily Mail.

Новое исследование, поведенное командой из Университета штата Колорадо в США показало, что самые крупные сухопутные животные планеты, бродящие по 37 странам огромного континента, находятся на грани вымирания. Результаты анализа указывают на то, что за 53 года наблюдений за слонами, начиная с 1960-х годов, их численность сократилась на невероятные 90%.

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Ученые обнаружили масштабное сокращение численности обоих видов африканских слонов:

африканского лесного слона (L. Cyclotis);

более крупного африканского кустарникового слона (L. africana).

Результаты анализа данных выглядят весьма тревожно, так как указывают на то, что более чем за полвека популяция лесных слонов в среднем сократилась на 90%, в то же время популяция слонов саванн сократилась на 70%. В совокупности популяция африканских слонов обоих видов сократилась в среднем на 77%.

Популяция африканских слонов сократилась на 90% Фото: Colorado State University

Увы, основные причины сокращения популяции связаны с деятельностью человека, а именно:

браконьерство;

убийства за уничтожение урожая;

фрагментация среды обитания.

Ученые также обнаружили, что самцы африканских слонов все еще подвергаются охоте со стороны охотников за трофеями и торговцев слоновой костью. По словам ведущего автора исследования, профессора кафедры дикой природы Джорджа Уиттемайера, в общем наблюдается упадок популяции, однако некоторые отдельные стада африканских слонов на самом деле укрепились.

Авторы исследования утверждают, что их работа показывает масштаб упадка и то, насколько он широко распространен по всему континенту. Результаты также поднимают важную проблему о том, что некоторые виды, даже столь крупные как африканские слоны, могут быть просто стерты с лица Земли.

По оценкам ученых, сегодня в Африке обитают около 415 000 слонов, тогда как еще столетие назад их популяция насчитывала от 3 до 5 миллионов. Отметим, что новая работа ученых охватывает данные опросов с 475 участков в 37 африканских странах в период с 1964 по 2016 год. По словам исследователей, за 53-летний период наблюдалось масштабное сокращение большинства популяций обоих видов.

африканский слон, вымирание слонов Фото: Colorado State University

И все же, данные указывают на то, что популяция африканских слонов на самом деле не сокращается одинаково по всему континенту. На самом деле, в некоторых местах популяция слонов увеличилась или осталась стабильной. Оба вида процветают в некоторых частях южной Африки, особенно в Ботсване, где популяции защищены и управляются устойчивым образом.

Исследование описывается как самая "комплексная оценка африканских слонов на сегодняшний день". Однако исследователи признают, что в их наборе данных были пробелы, отчасти потому, что мониторинг популяций слонов в Африке по-прежнему является большой проблемой.

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