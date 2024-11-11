Отличное чувство юмора. Слониха разыграла подругу, перекрыв воду во время купания (видео)

Исследователи обнаружили, что слоны, содержащиеся в неволе, подшучивают друг над другом и теперь им интересно, наблюдается ли такое же поведение в дикой природе.

Смотрители Берлинского зоопарка были поражены и заинтригованы, заметив, как азиатский слон во время купания разыгрывает своего друга. Исследователи наблюдали, как слониха по имени Анчали перекрыла воду во время того, как ее подруга Мэри принимала душ — самка попросту согнула шланг, чтобы нарушить поток воды, пишет Daily Mail.

Теперь исследователи пришли к выводу, что люди, вероятно, вовсе не одиноки, в своем желании подшутить над друзьями: слоны, похоже, так же не против разыграть своих сородичей. По словам старшего соавтора исследования, профессора Михаэля Брехта из Берлинского университета имени Гумбольта, им с коллегами стало интересно, ведут ли себя также слоны в своей естественной среде обитания.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Брехт отмечает, что был весьма очарован, когда впервые заметил, как слониха Анчали перекрывает воду, чтобы испортить Мэри принятие душа. Команда описала эту выходку слонихи вместе с искусными навыками Мэри в принятии душа.

Исследователи обнаружили, что слоны на самом деле "потрясающе обращаются со шлангами". Более того, ученые считают, что слониха Мэри, по сути, является "королевой принятия душа". Открытие было сделано после того, когда член их команды однажды заметила, как Мэри принимает душ, и засняла это на пленку.

Позже видео показали другим исследователям и они решили проанализировать поведение слонихи более подробно. Ученые обнаружили, что Мэри хватает шланг за кончик, чтобы использовать его как жесткую душевую головку, а затем поливает свое тело, координируя шланг с конечностями. Чтобы дотянуться до спины, она переключается на стратегию лассо, хватая шланг выше и размахивая им над своим телом.

Когда Мэри дали более крупный и тяжелый шланг, она вместо более громоздкого и менее полезного инструмента использовала хобот для мытья. Исследователи заявили, что результаты их работы представляют собой новый пример целенаправленного использования инструментов.

Любопытно, что слоны не единственные животные, способные использовать инструменты. Например, ранее ученые уже обнаружили, что шимпанзе, дельфины и вороны также обладают способностью использовать инструменты.

Однако больше всего команду удивило то, как азиатская слониха Анчали отреагировала во время принятия душа Мэри. Ученые заметили, как две слонихи проявили агрессивное взаимодействие. В какой-то момент Анчали начала тянуть шланг на себя и от Мэри, поднимая и перегибая его, чтобы нарушить поток воды.

Исследователи не уверены, но полагают, что слониха, по сути, продемонстрировала своего рода поведение использования инструментов второго порядка, отключив инструмент, используемый другим животным. Впрочем, причины такого поведения все еще непонятны: возможно, Анчали хотела пошутить, или же устроила саботаж.

Ранее Фокус писал о том, что самый маленький слон в мире может исчезнуть с лица Земли.