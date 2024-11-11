Відмінне почуття гумору. Слониха розіграла подругу, перекривши воду під час купання (відео)

Дослідники виявили, що слони, яких утримують у неволі, жартують один над одним і тепер їм цікаво, чи спостерігається така сама поведінка в дикій природі.

Доглядачі Берлінського зоопарку були вражені й заінтриговані, помітивши, як азійський слон під час купання розігрує свого друга. Дослідники спостерігали, як слониха, на ім'я Анчалі, перекрила воду під час того, як її подруга Мері приймала душ — самка просто зігнула шланг, щоб порушити потік води, пише Daily Mail.

Тепер дослідники дійшли висновку, що люди, ймовірно, зовсім не самотні у своєму бажанні пожартувати над друзями: слони, схоже, так само не проти розіграти своїх родичів. За словами старшого співавтора дослідження, професора Міхаеля Брехта з Берлінського університету імені Гумбольта, їм із колегами стало цікаво, чи поводяться так само слони у своєму природному середовищі існування.

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Брехт зазначає, що був вельми зачарований, коли вперше помітив, як слониха Анчалі перекриває воду, щоб зіпсувати Мері прийняття душу. Команда описала цю витівку слонихи разом із вправними навичками Мері в прийнятті душу.

Дослідники виявили, що слони насправді "приголомшливо поводяться зі шлангами". Ба більше, вчені вважають, що слониха Мері, по суті, є "королевою прийняття душу". Відкриття було зроблено після того, коли член їхньої команди одного разу помітила, як Мері приймає душ, і зняла це на плівку.

Пізніше відео показали іншим дослідникам і вони вирішили проаналізувати поведінку слонихи більш детально. Вчені виявили, що Мері хапає шланг за кінчик, щоб використовувати його як жорстку душову головку, а потім поливає своє тіло, координуючи шланг з кінцівками. Щоб дотягнутися до спини, вона перемикається на стратегію ласо, хапаючи шланг вище і розмахуючи ним над своїм тілом.

Коли Мері дали більший і важчий шланг, вона замість більш громіздкого і менш корисного інструменту використовувала хобот для миття. Дослідники заявили, що результати їхньої роботи є новим прикладом цілеспрямованого використання інструментів.

Цікаво, що слони не єдині тварини, здатні використовувати інструменти. Наприклад, раніше вчені вже виявили, що шимпанзе, дельфіни та ворони також мають здатність використовувати інструменти.

Однак найбільше команду здивувало те, як азійська слониха Анчалі відреагувала під час прийняття душу Мері. Учені помітили, як дві слонихи проявили агресивну взаємодію. У якийсь момент Анчалі почала тягнути шланг на себе і від Мері, піднімаючи й перегинаючи його, щоб порушити потік води.

Дослідники не впевнені, але вважають, що слониха, по суті, продемонструвала своєрідну поведінку використання інструментів другого порядку, відключивши інструмент, який використовує інша тварина. Утім, причини такої поведінки все ще незрозумілі: можливо, Анчалі хотіла пожартувати, або ж влаштувала саботаж.

Раніше Фокус писав про те, що найменший слон у світі може зникнути з лиця Землі.