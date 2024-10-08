Экстремальная эволюция. Слоны в Мозамбике отказались от бивней, чтобы выжить: в чем причина (фото)

Слонам в Мозамбике пришлось экстремально быстро эволюционировать, чтобы браконьеры больше не интересовались ими.

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Эволюцию часто изображают, как длительный и мучительный процесс, требующий поколений крохотных изменений, накапливающихся с течением времени. Однако так ли это на самом деле? Наблюдения показывают, что в экстремальных обстоятельствах влияние естественного отбора на самом деле можно заметить всего за несколько лет, пишет IFLScience.

Ярким примером экстремальной эволюции являются слоны в Мозамбике, которые в течение 1980-х годов столкнулись с браконьерством. Это давление на местную популяцию оказалось столь сильным, что привело к резкому росту числа самок африканских слонов, родившихся без бивней.

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Исследователи отмечают, что экстремальная эволюция в Мозамбике, по сути, была запущена гражданской войной, развернувшейся между 1977 и 1992 годами. Противостояние было столь жестоким, что привело к гибели около миллиона человек и опустошению биоразнообразия региона. Данные указывают на то, что в национальном парке Горонгоса, расположенном в самом сердце страны, численность крупных травоядных животных, в том числе слонов, бегемотов, буйволов, зебр и антилоп гну, сократилась более чем на 90%.

Исследователи отмечают, что браконьерство, уничтожение среды обитания и срыв проектов по сохранению внесли свою лепту в вымирание животных и, вероятно, стали, главным фактором развития экстремальной эволюции. Браконьеры активно охотились на слонов для получения слоновой кости — ценный ресурс, который можно было продать на черном рынке.

В общей сложности столкновения длились 15 лет и оставили неизгладимый отпечаток на популяции слонов Горонгоса. Исследование 2021 года показало, что частота самок без бивней возросла с 52 слонов в довоенный период до 108 в послевоенный.

Чтобы выжить, слоны в Мозамбике отказались от бивней Фото: Shutterstock

Ученые использовали статистический анализ и смогли показать, что этот рост самок без бивней является прямым результатом интенсивного браконьерства. Простыми словами, у слонов без бивней попросту было больше шансов выжить, а потому они передавали свои гены потомкам.

Однако все еще остается неясным, почему в популяции Горонгоса не было самцов слонов без бивней. Впрочем, ученые полагают, что это могло быть связано с одним из генов, участвующих в развитии бивней — AMELX — он также связан с Х-доминантным, летальным для самцов признаком. То есть, детеныши самцы попросту вряд ли смогут пережить беременность, в отличие от женских, у которых нет второй Х-хромосомы для противодействия AMELX.

Таким образом, по словам ученых, потеря бивней у слонов Горонгосы является захватывающим примером того, как естественный отбор порой может нанести сильный и весьма быстрый удар. Впрочем, это также напоминание о том, что одни из самых мощных эволюционных сил возникают из-за катастрофических потрясений.

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