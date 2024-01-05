Революционное открытие: ученые считают, что эволюция вовсе не так случайна, как считалось

Результаты нового исследования бросают вызов устоявшейся теории о том, что эволюция всегда случайна и имеет огромные последствия для решения реальных проблем.

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Теория эволюции, основанная на естественном отборе надежна и хорошо доказана, однако это вовсе не значит, что человечество не узнает новых подробностей о том, как жизнь на Земле развивается и меняется с течением времени. Например, результаты нового исследования буквально перевернули все с ног на голову, пишет IFLScience.

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В новом исследовании команда из Школы наук о жизни Ноттингемского университета обнаружила, что в действительности эволюция может быть не такой непредсказуемой, как считалось ранее. Ученые полагают, что последствия этого открытия могут открыть дверь к новым способам решения реальных проблем, в том числе:

устойчивость к антибиотикам;

неизлечимые болезни;

изменение климата.

По словам автора исследования, профессора Джеймса Макинерни, данное исследование бросает вызов укоренившемуся убеждению, что эволюция — всегда непредсказуемый процесс. Ученые обнаружили, что на эволюционную траекторию генома в действительности может влиять его эволюционное прошлое, при этом она может вовсе не определяться множеством факторов и исторических случайностей.

Профессор Макинерни считает, что результаты нового исследования, по сути, являются "революционными" и демонстрируют, что эволюция вовсе не так случайно, как считалось ранее. В ходе исследования ученые проанализировали совокупность всех последовательностей ДНК одного вида, чтобы ответить на важнейший вопрос: может ли эволюционная история генома определять его будущую траекторию? Команда использовала машинное бучение, называемое "Случайным лесом", с набором данных из 2500 полных геномов одного вида бактерий. В общей сложности ученым потребовались сотни тысяч часов компьютерной обработки, однако им удалось создать "семейства генов" из каждого гена в каждом геноме.

По словам соавтора исследования, Марии Розы Доминго-Сананес из Университета Ноттингем Трент, в результате им удалось сравнить геномы: после идентификации команда сравнила закономерности их присутствия и отсутствия в геномах. Ученые обнаружили, что некоторые семейства генов попросту никогда не появлялись там, где присутствовали другие семейства. Простыми словами, гены невероятно зависели от присутствия другого семейства.

Авторы исследования отмечают, что найденные ими аспекты буквально делают эволюцию в некоторой степени предсказуемой. Более того, ученые фактически создали инструмент, позволяющий в будущем делать подобные прогнозы. Команда считает, обладая этой информацией и воздействуя на гены, люди в будущем смогут преодолеть устойчивость к антибиотикам и даже климатический кризис.

Ранее Фокус писал о том, что морские улитки отказались от яиц в пользу живорождения: эволюция в действии.