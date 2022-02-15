Дарвин навсегда. Почему теория эволюции и происхождение видов будоражат умы в XXI веке

Особенность теории Чарльза Дарвина состояла в том, что она касается не только животных и растений, но и человека. Дарвин подверг сомнению основной религиозный постулат о том, что человека создал Бог, и сбросил его с пьедестала "венца творения" в круг животных.

Ученые разных стран 12 февраля, в день рождения британского естествоиспытателя, автора теории эволюции, отмечают День Чарльза Дарвина. В этот день музеи, университеты, другие научные учреждения от США до Норвегии и Италии организуют семинары, чтобы обсудить идеи ученого и их значение для науки, а заодно сверяют их с современными открытиями.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Дарвин до сих пор остается одним из авторитетнейших ученых Запада: его именем названы десятки видов животных и разнообразные объекты — от гор на Земле и астероидов в космосе до операционной системы, которую компания Apple выпустила в 2000 году. Прах Дарвина похоронен в Вестминстерском аббатстве, рядом с королями и королевами Великобритании и выдающимися учеными, такими как сэр Исаак Ньютон или Стивен Хокинг.

Важно

Наука на миллионы. Кто и за что получил Нобелевскую премию в 2021 году

В то же время за прошедшие с рождения Дарвина 213 лет его идеи регулярно ставили и ставят под сомнение и ученые, и вненаучные сообщества. Им не дает покоя теория эволюции, которую выдвинул Дарвин. В 1830-х годах он как естествоиспытатель участвовал в путешествии в Америку на военном корабле "Бигль", а через 20 лет оформил свои наблюдения за миром животных в книгу "Происхождение видов". В ней изложена теория эволюции — гласящая о том, что земные виды не застыли, а развиваются благодаря естественному отбору, т.е. выживанию и размножению особей, наиболее приспособленных к условиям окружающей среды.

Эта книга, опубликованная в 1859 году, имела взрывной эффект в научных кругах того времени и стала невероятно популярной в обществе. Первый тираж в 1,2 тыс. экземпляров сразу раскупили, еще при жизни Дарвина книгу переиздавали шесть раз, были многочисленные переводы. А в 2015 году, после опроса британских издателей академической литературы, эту книгу признали наиболее цитируемым научным произведением всех времен.

, Терри Пратчетт, британский писатель-фэнтезист

"Теория Дарвина сбывается ежедневно. Немного нужно, чтобы снова превратить нас в обезьян"

Особенность теории Чарльза Дарвина заключалась в том, что она касается не только животных и растений, но и человека. Как писал ученый: "Должен пролиться свет на происхождение человека и его историю". Этим самым Дарвин подверг сомнению основной религиозный постулат о том, что человека сотворил Бог, и низверг его с пьедестала "венца творения" в круг животных. Поэтому до сих пор есть те, кто спорит с Дарвиным и упрекает его за переворот, который он спровоцировал в мышлении человечества.

Теория эволюции: обезьяна против Адама

[ + – ] Карикатура на учение Дарвина о происхождении видов

Системной оппозицией Дарвину и его идеям являются креационисты — церкви и религиозные общины, выступающие против распространения теории эволюции и дарвинизма как научного взгляда на возникновение и развитие человека. Наиболее распространена их борьба против преподавания теории эволюции в школах. Чемпионом мира в этой борьбе являются США, где еще в начале XX в. многие штаты внедрили "антиобезьяньи законы" и запретили преподавать дарвинизм в рамках школьного курса биологии. Согласно национальной традиции, американские креационисты пытаются доказывать свою правоту в судах. Они регулярно проходят до сих пор, несмотря на то, что в 1968-м Верховный суд США признал "антиобезьяньи законы" неконституционными, потому что они, в частности, нарушают норму о свободе религии.

Подобные движения креационистов есть во многих уголках мира — от Великобритании до Австралии и арабских стран, дискуссии там идут до сих пор. Не помогло и мнение Папы Франциска о том, что "эволюция в природе не противоречит понятию творения", которое он высказал в 2014 году.

Побочные эффекты эволюции

[ + – ] Успешным примером переноса теории эволюции на другие науки являются работы историка Юваля Ноя Харрари

Теория эволюции Чарльза Дарвина применима не только в биологии — ее регулярно приспосабливают к различным научным сферам. Например, еще при жизни Дарвина возник социальный дарвинизм — теория о том, что принцип естественного отбора применим и к общественным, экономическим и политическим процессам. Представителями этого движения были такие ученые как Герберт Спенсер и Томас Мальтус, а также писатель Фридрих Ницше. В то же время, "социальный дарвинизм" — яркий пример компрометации научной теории, ведь на его идеи опирались нацисты в Германии, чтобы ввести бесчеловечную систему истребления целых народов.

Важно

Понаехали. Откуда в Австралии взялся миллион верблюдов, а в Колумбии - стада бегемотов?

В наше время примером, к тому же успешным, переноса теории эволюции на другие науки является работа историка Юваля Ноя Харари. Его идея состоит в том, что человек эволюционирует не столько физически — в этом смысле мы мало отличаемся от наших далеких предков вроде кроманьонцев, — как ментально. Израильский историк подробно показывает, как на протяжении долгой истории человечества совершались такие ментальные прыжки — от когнитивной до научной революции — благодаря которым современный образ мышления и жизнь людей разительно отличаются от древности.

Против Дарвина. Кто оппонирует теории эволюции сегодня

[ + – ] В начале 2022-го израильские генетики выступили с сенсационным заявлением о том, что изменения в генах не случайны

В научных новостях регулярно встречаются заголовки типа "Дарвин был неправ!" или "Наконец-то разгадали загадку Дарвина!" С развитием науки и лучшим пониманием процессов и явлений природы ученые пересматривают те или иные постулаты теории эволюции, которые раньше казались безошибочными.

Например, в начале 2022-го израильские генетики выступили с сенсационным заявлением о том, что изменения в генах не случайны, как то провозглашал Дарвин и как считало общество в течение столетий.

Согласно теории эволюции, масса генетических мутаций накапливается в течение длительного времени, нужные для выживания мутации активируются под воздействием окружающей среды. Однако Ади Ливнат и группа его коллег из Университета Хайфы утверждают, что в случае человеческих генов это не совсем так. Изучив процесс приспособления людей к вирусу малярии, ученые увидели, что здесь задействованы не только внешние факторы, но есть и внутренняя информация в накапливающемся и влияющем на мутации геноме. По сравнению со случайными изменения происходят гораздо быстрее и точнее. Благодаря этому открытию ученые говорят, что эволюция — гораздо более широкое явление, чем предполагал Дарвин, и продолжают изучать внутренние механизмы эволюции генома человека.

"Вклад" в генофонд

[ + – ] Ироническим измерением теории эволюции является Премия Дарвина

Ироническим измерением теории эволюции является Премия Дарвина — собственно, это антипремия, ее вручают рядовым гражданам, которые совершили настолько бессмысленные поступки, что навсегда повредили свою репродуктивную систему или погибли. Эта антипремия возникла в 1980-е из дискуссий на форумах "Юзнета", одной из самых первых социальных сетей, о самых бессмысленных и одновременно стильных смертях. А с 1990-х премией занимается американка Венди Норткатт, нейробиолог, выпускница Университета Калифорнии и Стэнфорда, которая в свободное от изучения клеточной биологии и рака стала вести онлайн-блог и писать книги о лауреатах Премии Дарвина. Этот замысел стал настолько успешным, что Норткатт бросила науку и теперь занимается только премией и сувенирной продукцией с тематическими шутками.

Важно

Бросил университет, ел сов и получил в подарок гору: 7 неизвестных фактов о Чарльзе Дарвине

Каждый год Венди Норткатт собирает истории о бессмысленных смертях (причем не обязательно, чтобы они произошли в том же году), проеряет их истинность и публикует на сайте. Затем за них голосуют пользователи, и набравшие больше всего голосов становятся лауреатами премии. Так в тройку лидеров в 2021 году попал американский военный, который хотел полетать как Супермен. Помните полет супергероя из фильмов? Именно так, с вытянутой вперед рукой и держась горизонтально на потоках ветра, хотел полетать и старшина. Для этого он привязался ремнем и вышел наружу из большого грузового вертолета, в то время как его коллеги пытались сделать удачный снимок из иллюминаторов. Но что-то пошло не так, ремень развязался, и старшина упал с 38-метровой высоты в Персидский залив — дело происходило в октябре 2005 года во время войны в Ираке.