Понаехали. Откуда в Австралии взялся миллион верблюдов, а в Колумбии - стада бегемотов?

"Кокаиновые" бегемоты, дикие австралийские верблюды, лисьи кузу и даже обычные нутрии — все это примеры инвазивных видов животных. Почему они живут вовсе не там, где задумала природа?

Колумбийский наркобарон Пабло Эскобар любил животных. До такой степени, что в своем поместье Наполес устроил зоопарк, где держал завезенные экзотические виды. Когда Эскобара в 1993 году застрелили, животных из зоопарка по большей части вернули в их родные ареалы обитания. Однако в Колумбии остались четыре бегемота — самец и три самки, названные местным населением "кокаиновыми".

Оставшись без присмотра, они выбрались из бассейна, пробрались к реке Магдалена и там расплодились. На данный момент колумбийские биологи оценивают популяцию бегемотов в около ста особей. Местные ученые в тревоге, поскольку бегемоты вредят экосистеме Колумбии, вытаптывают хозяйства и даже нападают на людей.

Виктор Гюго , французский писатель

Можно остановить вторжение армий, но вторжение идей — никогда

Растения и животных, которых намеренно или случайно завозят в новые для них ареалы обитания, ученые называют инвазивными, то есть вторгающимися, видами. До недавнего времени биологи были едины в оценке этого явления — захватчики представляют опасность для коренных, или эндемичных, видов той или иной местности, поэтому с ними нужно бороться.

Однако в 2010-х годах появился новый взгляд на проблему. Американский ученый Марк Дейвис и его коллеги считают, что борьба с инвазивными видами — это просто догма, в то время как животные-пришельцы могут быть полезными: заменять давно исчезнувшие виды и пополнять биоразнообразие территории, куда попадают. Поэтому у колумбийских биологов нет единого решения проблемы "кокаиновых" гиппопотамов: одни считают, что их нужно стерилизовать или вывозить на родину в Африку, другие полагают, что животные займут нишу крупных травоядных млекопитающих в Колумбии.

У человечества богатый опыт переселения животных. Чемпионы в этом отношении — одомашненные спутники людей: домашний скот и птица, собаки, кошки и крысы, которые распространились по всему миру вместе с людьми. Вред от таких сельскохозяйственных вторжений бывает действительно большим, как в показательной истории о кроликах в Австралии. Их завезли для своих нужд английские поселенцы в конце XVIII века, и поскольку кролики умеют вдохновенно плодиться, то к началу XX века они расселились по всему континенту, а к средине века их насчитывалось 600 млн — по восемь кроликов на каждого австралийца. Фокус собрал и другие примеры животных-захватчиков, которые сменили места обитания.

Одичалые перевозчики

Вид: верблюд одногорбый

Маршрут: Индия — Австралия

[ + – ] Одногорбый верблюд переехал из Индии в Австралию

Одними кроликами переселение животных в Австралию не ограничивается. Список инвазивных видов континента только среди позвоночных насчитывает 56 пунктов. Один из них — одногорбые верблюды, или дромадеры. Их заводили с 1860-х годов для того, чтобы переселенцы могли пересекать пустыни в центральной части Австралии. С развитием железнодорожного транспорта услуги верблюдов и их погонщиков утратили актуальность, и животных отпустили на волю.

На данный момент в Австралии живет единственная в мире популяция диких дромадеров, поскольку в Индии и арабских странах этих животных повсеместно одомашнили. Верблюды живут в австралийской пустыне, где борются за воду с коренными племенами, количество животных приближается к миллиону. Правительство континента регулярно дает разрешение и финансы на отстрел дромадеров, однако чиновников все чаще за это критикуют. Даже фермеры, которые раньше были всецело за уменьшение популяции, говорят, что верблюдов можно было бы эффективно использовать, а не уничтожать. К примеру, ради их ценного молока.

Пришлые грызуны

Вид: нутрия

Маршрут: Южная Америка — Европа

[ + – ] Нутрия - путешественница из Южной Америки в Европу

До того как стать ценным промысловым животным, нутрии жили на берегах водоемов в странах Латинской Америки — от Боливии до южной Бразилии. В XIX веке аргентинцы придумали разводить нутрий на фермах ради их меха. К концу века животных перевезли в Европу, где они повсеместно распространились. В 1930-е годы нутрий стали разводить и в СССР, а поскольку эти зверьки выносливые, то смогли акклиматизироваться в том числе в Закавказье и Таджикистане.

В Украине до сих пор выращивают нутрий в домашних хозяйствах и на меховых фермах. А вот в ЕС меховые производства из нутрий запрещены, однако зверьки распространились в дикой природе. По оценкам биологов, нутрии разрывают береговые грунты, повреждают оросительные системы и дамбы, уничтожают водную растительность и вредят сельскому хозяйству. Из-за этого Евросоюз внес их в список чужеродных инвазивных видов и оценивает экономический вред от них в €65 млн ежегодно.

Залетные бабочки

Вид: шелкопряд непарный

Маршрут: Европа — США

[ + – ] Непарный шелкопряд

За появление этих бабочек в США ответственен Этьен Леопольд Трувело, французский эмигрант, астроном и энтомолог-любитель. В 1869 году он привез непарных шелкопрядов в Массачусетс и намеревался скрестить их с местными тутовыми шелкопрядами, популяция которых сильно пострадала. Трувело хотел получить более устойчивых к болезням бабочек, однако что-то пошло не так, часть завезенных насекомых вырвалась на волю и принялась размножаться в американских лесах.

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Бедствие случилось в 1889 году: непарные шелкопряды массово объедали деревья, особенно дубы, более того, их гусеницы ковром покрывали крыши домов и падали на головы жителям Массачусетса. С тех пор в восточных штатах США борются с непарными шелкопрядами, но безуспешно. Несмотря на регулярные усилия контролировать популяцию, бабочки распространяются, и в 2010-х годах оказались в Калифорнии, где даже вводили карантин, чтобы остановить их. Непарные шелкопряды считаются одним из самых агрессивных видов насекомых в стране, экономический ущерб от которого насчитывают до $900 млн ежегодно.

Благородные рогатые

Вид: олень благородный

Маршрут: Европа — Северная и Южная Америка, Австралия, Новая Зеландия

[ + – ] Благородный олень

Олень — одно из самых знаковых европейских животных. Ещё в раннем Средневековье его почитали как символ борьбы со злом, позже часто использовали в геральдике. Поэтому неудивительно, что, открывая новые континенты, европейцы завозили оленей и туда. Так эти животные расселились практически по всему миру. Благородные олени отлично акклиматизировались и размножились как в обеих Америках, так и в Австралии и Новой Зеландии.

В то же время эти животные внесены в список ста наиболее опасных инвазивных видов мира, составленный Международным союзом охраны природы. В некоторых странах благородный олень наносит вред экосистемам, вытесняя местные виды. Так происходит, к примеру, в Аргентине и Чили, где популяция местного южноандского оленя сократилась на 50%. Кроме того, конкурируя за одни и те же виды растительности, олени быстро истощают ее запасы. В Европе популяция оленей истощается, и таким странам, как Великобритания, приходится искусственно увеличивать их количество в природе. В отличие от Европы, в Южной Америке разрешена охота на оленей, чтобы хотя бы так сокращать их количество.

Прожорливые миляги

Вид: лисий кузу

Маршрут: Австралия — Новая Зеландия

[ + – ] Лисий кузу

Свиду этот зверек — милейшее создание: размером с кошку, с большим пушистым хвостом, не боится людей и может селиться неподалеку. Лисий кузу — эндемичный, то есть коренной, вид в Австралии, где его охраняют как редкий. Но совсем другая ситуация сложилась в Новой Зеландии, куда лисьего кузу перевезли неугомонные европейские поселенцы, чтобы выращивать на мех. Первая попытка в 1837 году провалилась, но через 40 лет кузу завезли снова, и он невероятно расплодился на островах. В природе Новой Зеландии для зверька не нашлось хищника, который бы корректировал популяцию. Вместо этого кузу вредят местным видам птиц и мелких животных и объедают растительность в промышленных масштабах — популяция насчитывает 30 млн особей. Особенно новозеландцы злы на этого зверька за нанесение вреда местным деревьям вида метросидерос, которые на островах называют рата. Это дерево священно у местных племен маори, а остальные новозеландцы почитают его как рождественское, поскольку в декабре оно начинает цвести яркими красными цветами. Если на нем обоснуется лисий кузу, то объедает до такой степени, что здоровые молодые деревья гибнут за три года. Поэтому в Новой Зеландии приняты программы контроля за популяцией — в частности, отравление животных фторуксусной кислотой.

Певчие путешественники

Вид: скворец обыкновенный

Маршрут: Европа — Северная и Южная Америка, Южная Африка, Австралия

[ + – ] Скворец обыкновенный

Скворцы — один из самых распространенных птичьих видов, биологи оценивают их численность в мире в более чем 300 млн особей. Наиболее активные миграции скворцов были в XIX веке благодаря людям, перевозившим птиц с собой.

Особенно примечательная история случилась в США. В 1890 году в нью-йоркском Центральном парке 60 скворцов выпустил орнитолог-любитель Юджин Шеффелин. Он был членом Американского общества акклиматизации, которое пыталось завезти в Штаты все виды птиц, упоминавшихся в пьесах Уильяма Шекспира. Со скворцами получилось более чем удачно. Наивный Шеффелин полагал, что птицы будут поэтично гнездиться в Центральном парке, но они разлетелись и неимоверно размножились: американская популяция скворцов ныне насчитывает 150 млн — половину мировой. При этом, по наблюдениям биологов, скворцы вытеснили из привычных ареалов обитания менее агрессивных птиц — к примеру, пурпурных ласточек в Америке или попугаев красная розелла в Австралии. Поэтому в США пытаются контролировать численность птиц, для чего разработали специальный токсин, названный скворцицидом.

Вкусные вредители

Вид: рапана венозная

Маршрут: Японское море — Чёрное море

[ + – ] Раковина рапана

Широкая публика знает их как непременное блюдо одесской кухни и называет рапаном, в мужском роде. Однако в биологии это рапана венозная — вид хищных моллюсков. Их изначальный ареал обитания — моря вокруг Японии и Дальний Восток, но в 1947 году рапаны появились в Черном море. Как предполагают ученые, их завезли вместе с балластной водой в трюмах кораблей. Рапаны крайне живучи, им не страшны загрязненная вода с низким содержанием кислорода и перепады температур. Поэтому они размножились в Черном море и практически уничтожили местные популяции устриц и мидий. Более того, все с теми же кораблями рапаны оказались в Европе и даже в Северной и Южной Америке, где смогли акклиматизироваться и размножиться.

Зарубежные ученые наблюдают за этим процессом и изучают влияние рапан на местные водные экосистемы. Единственная мера, которая принимается для сокращения популяции моллюсков, — их отлов для употребления в пищу.

Пусти в огород

Вид: коза домашняя

Маршрут: Европа — Галапагосские острова

[ + – ] Козы на Галапагосских островах

Для биологов Галапагосские острова имеют священный статус. В свое время это место вдохновило британца Чарльза Дарвина на создание его знаменитой теории о естественном отборе как механизме эволюции живых организмов. Ценность Галапагоса для ученых в том, что это изолированный архипелаг, где создалась уникальная экосистема с растительностью и животными, не встречающимися больше нигде.

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Случилось так, что в конце XIX века моряки завезли на острова европейских домашних животных, в том числе коз, которые с тех пор причиняли немалый ущерб местным видам флоры и фауны. К примеру, значительно сократились популяции местных гигантских черепах и галапагосских пастушковых журавлей, началась эрозия почвы, а вместе с ней росло меньше растений и деревьев.

Поэтому в начале 2000-х группа ученых из Эквадора и США создали программу уничтожения коз на островах Галапагоса, численность которых составила более 80 тыс. Для этого биологи наняли большую группу местных жителей, которые охотились на животных. Тех животных, до которых не могли добраться люди, выманивали с помощью "лазутчиков". Биологи предварительно отловили местных коз, которых назвали Иуда и Мата Хари, их снабдили радиомаяками и отпустили на острова, чтобы они привели людей к своим собратьям. К 2005 году ученые закончили проект стоимостью $6,1 млн и теперь наблюдают, как возрождается экосистема Галапагосских островов.