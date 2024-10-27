Вернуться в оккупацию, уехать в РФ или Европу: какой выбор власти оставили переселенцам в Украине

Низкие зарплаты, дорогая аренда жилья и сокращение выплат заставляют внутренних переселенцев возвращаться домой. Более 150 тысяч человек предпочли жить под обстрелами или в российской оккупации. Фокус выяснял, будут ли власти решать важную для общества проблему.

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Бежавшие от вторжения России жители юго-восточных регионов Украины предоставлены сами себе на подконтрольных Киеву территориях. Власти Украины не в состоянии помочь им в адаптации, люди вынуждены возвращаться в прифронтовые города и жить в оккупации, признает глава партии "Слуга народа", нардеп Елена Шуляк.

Выплаты в размере 2000 гривен (для переселенцев старше 18 лет) и 3000 гривен (выплаты детям до 18 лет и лицам с инвалидностью) часто задерживают, объясняя это "техническими проблемами". Социальные условия заставляют переселенцев делать трудный выбор: жить с российскими оккупантами или в бедности в Украине без всякой поддержки.

Государственная политика в вопросе поддержки ВПЛ, по словам Шуляк, полностью провалена и "как фиговый лист прикрывается копеечными выплатами". Россия тем временем разворачивает масштабную информационную кампанию и предлагает до 20 тысяч гривен компенсации за квадратный метр разрушенного жилья.

"А мы тем временем проводим бесконечные форумы и круглые столы по возвращению украинцев из-за границы", — обратила внимание политик.

Схожей оценки придерживается и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Люди возвращаются на оккупированные территории и прифронтовые города из-за социально-экономических трудностей на новом месте.

"Я поднимал данный вопрос на уровне правительства. Государство должно прямо говорить, на какую денежную помощь человек может рассчитывать, чтобы он был уверен в своем будущем", — подчеркивал он.

Расходы на жизнь "выдавливают" ВПЛ из Украины

Цены на продукты питания и плата за аренду недвижимости увеличиваются по всей стране, что усиливает социальные проблемы переселенцев. Россияне подхватывают это и строят обещания лучшей жизни.

Ограничения на выплаты переселенцам начали вводить с 1 сентября 2023 года, из-за чего многие люди их лишились. В основном деньги платили для компенсации аренды квартир, так как государство заранее понимало невозможность обеспечить всех новым жильем, говорит Фокусу эксперт по социальной и экономической политике, экс-глава Минсоцполитики Павел Розенко.

"До 80% переселенцев помощь потеряли. И кто попал в основные группы риска? Трудоспособные люди, логика правительства была ошибочна. Якобы за год люди должны найти источники доходов и решать личные вопросы. Даже если человек нашел работу учителем, врачом или по другой специальности, вопрос жилья все равно открыт. Зачем у работающего человека забирать деньги на аренду жилья?" — удивляется эксперт.

Фокус в связи с отменой выплат обратил внимание на показательную историю семьи из четырех человек, выехавших из временно оккупированных районов Херсонской области в начале российского вторжения в центральный регион Украины.

Муж работает учителем физкультуры, а жена — в декрете. Доходы семейства не превышают 10 000 гривен, аренда жилья обходится в 8000 гривен ежемесячно. При этом бесплатных квартир и общежитий местные власти не предоставляют.

"Как жить в таких условиях? Неужели это настолько большие средства для бюджета государства? Посмотрите на миллионы долларов наличными, которые находят у чиновников и военкомов в домах. Не верю, что нельзя поддержать переселенцев и что в бюджете на нас нет денег", — говорит мать двоих детей Татьяна М.

Две госпрограммы "єВідновлення" и "єОселя" работают лишь на бумаге. Первая в 2025 году вообще не предполагает госфинансирования, только небольшие средства от международных доноров. Когда будут деньги, никто не знает, уточняет Елена Шуляк в общении с Фокусом.

По состоянию на 23 октября 2024 года государство выдало по программе около 14 тысяч кредитов на сумму более 22 млрд гривен. Касательно программы "єОселя" — летом 2024 года общая сумма компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье пересекла отметку в 20 млрд гривен.

"Но надо смотреть реалиям в глаза: в Украине более 4,5 млн переселенцев с нерешенным жилищным вопросом, 600 тысяч человек — в жилищных очередях. Темпы реализации программы "єОселя" способны покрыть едва 10% реального спроса", — признает депутат.

Самое ожидаемое для ВПЛ изменение — возможность получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях зависло в процессе обсуждений. Изменение ситуации, расширения программ зависит от правительства, добавила она.

Более 150 000 человек вернулись из Украины на оккупированные территории

Украинские переселенцы выезжают в другие страны в поисках лучшей жизни. В европейских странах временную защиту получили около 6,2 млн украинцев, еще почти 600 тысяч поехали в другие страны, свидетельствуют данные ООН на 15 октября 2024 года.

Статистику по возврату ВПЛ на подконтрольные России территории в ООН не ведут. Глава рабочей группы по вопросам жилья временной спецкомиссии по защите прав переселенцев в Верховной Раде Максим Ткаченко утверждает, что их количество превышает 150 000 человек и увеличивается с каждым месяцем.

"Что делать для улучшения ситуации? Сначала надо поддержать инициативу о невозможности отбирать у населения выплаты. Минсоцполитики уже вдвое сократило их и в 2025 году предлагает cнова уменьшать. Нового жилья точно им не стоит ждать от государства, так хотя бы помогите с арендой", — замечает политик в беседе с Фокусом.

Нардеп поддерживает идею обязать застройщиков во время войны расселять переселенцев по новостройкам, в которых не продали квартиры. Но раздавать приказания частному бизнесу не просто.

Программа "єВідновлення", по словам Ткаченко, должна работать во всех деоккупированных населенных пунктах. Но там, где остаются российские военные, ее запустят только после освобождения территорий.

"Нужно сократить расходы на деятельность органов власти и зарплату чиновникам, переехавшим из оккупированных территорий. Военные администрации оккупированных населенных пунктов должны работать, а не существовать. Раздутый штат требует колоссального финансирования", — добавил Ткаченко.

В последние месяцы многие граждане, которым согласовали компенсацию, жалуются на невозможность получить средства ни на ремонт жилья, ни на покупку нового вместо уничтоженного. Елена Шуляк поясняет эту проблему изменением источников финансирования программы "єВідновлення".

Сначала программа финансировалась за счет Фонда ликвидации последствий российской агрессии и арестованных активов российских банков в Украине. Из этого же Фонда оплачивали восстановление критической, транспортной и энергетической инфраструктуры, поэтому денег больше нет.

К финансированию программы весной 2024 года присоединились международные партнеры — 200 млн долларов предоставил Всемирный Банк, а также 100 млн евро Банк Совета Европы. Впрочем, этих средств оказалось мало. Шуляк считает нужным выделить еще 10 млрд гривен на выплаты по программе "єВідновлення".

Власти также хотят изменить программу "єОселя": снизить для переселенцев сумму первого взноса по кредиту с 15 до 10%. Второй шаг — уменьшение процентной ставки — с 7 до 3% годовых.

"Еще одно изменение — увеличение возраста жилья. ВПЛ предлагали квартиры только в новостройках, что значительно сужало их возможности. Такое жилье и дороже, и в регионах его строится в последние годы очень мало", — подытожила нардеп.

Напомним, Кабинет Министров Украины 25 октября дал переселенцам право на оформление субсидии на оплату аренды жилья. Субсидии назначат, если расходы на съем жилья превышают 30% совокупного дохода семьи.

В ООН ранее заявляли о нехватке денег для помощи украинским переселенцам в преддверии зимы. Накануне холодов около 650 000 человек нуждаются в поддержке.