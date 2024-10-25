Переселенцы смогут получить субсидии на аренду жилья: какие условия

ВПЛ, которые снимают жилье в девяти областях Украины, смогут претендовать на компенсацию стоимости аренды. Субсидий на оплату коммунальных услуг это никак не коснется, можно будет получать обе помощи, пояснил представитель правительства.

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Внутренне перемещенные лица, которые арендуют квартиры или дома в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях, отныне имеют право оформить субсидию на оплату аренды — частично или полностью, в зависимости от площади и состава семьи. Кабинет министров Украины утвердил проект 25 октября. Об этом заявил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Для расчета установлены нормативы площади: по 13,65 кв. м на человека, но не менее 35,22 кв. м на семью. Субсидия будет назначаться, если расходы на съем жилья превышают 30% совокупного дохода семьи, сообщает представитель правительства.

Чтобы получить субсидию, необходимо иметь официальный договор аренды и зарегистрировать его в базе Пенсионного фонда Украины.

Не смогут принять участие в программе жители перечисленных областей, живущие на временно оккупированных территориях, или тех, где ведутся боевые действия.

Также Мельничук отмечает, что субсидия на съем жилья не будет ограничивать получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В обеих программах можно участвовать одновременно.

Отмечается, что проект является экспериментальным и продлится в течение двух лет.

Стоит напомнить, что 24 октября СМИ объясняли, по каким причинам украинцам могут отказать в назначении субсидии на оплату коммунальных услуг. Среди них названы долги за коммунальные, наличие большого депозита, нового авто или более одного транспортного средства.

Также 21 октября экономист, экс-советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко напоминал, что когда коммунальные превышают 20% дохода, разницу должно компенсировать государство.