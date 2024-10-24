Некоторым украинцам могут отказать в назначении субсидии: какие причины

Субсидия назначается людям, которые тратят на оплату коммуналки более 15% суммы совокупного семейного дохода.

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Зима на носу, расходы на коммунальные платежи логично возрастут. Многим семьям обязательно потребуется субсидия, чтобы перекрывать дыры в семейном бюджете. Однако некоторым получателям могут отказать в начислении госпомощи. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Выплаты предоставляются гражданам, которые расходуют более 15% от общего семейного дохода на оплату коммунальных услуг. Однако существуют определенные условия, при которых в субсидии может быть отказано.

Субсидия не назначается, если:

общая площадь жилья превышает 130 кв. м для квартир или 230 кв. м для домов;

в собственности есть автомобиль, выпущенный менее пяти лет назад (кроме мопеда и прицепа);

при наличии более одного транспортного средства, выпущенного за последние 15 лет (кроме мопеда и прицепа);

член семьи имеет доход меньше минимальной зарплаты и не платит налоги;

наличие долга за оплату коммуналки более трех месяцев на сумму свыше 40 необлагаемых минимумов (680 гривен);

член семьи не выплачивает алименты более трех месяцев;

в семье есть незарегистрированные доходы или покупки на сумму более 50 тысяч гривен;

наличие депозита на сумму более 100 тысяч гривен;

наличие в собственности более одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях и на линии столкновения, а также принадлежащего на праве общей совместной или долевой собственности и расположенного в сельской местности).

Обратите внимание, что если вы подадите документы на субсидию до 30 ноября (включительно), субсидия будет назначена с начала отопительного сезона. В случае подачи заявлений с 1 декабря, субсидия будет действовать с месяца подачи документов.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.