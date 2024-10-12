Жилищные субсидии для ВПО: как оформить оплату без ограничений в квартире

Жилищная субсидия назначается семьям, расходы которых на коммунальные услуги превышают определенный для них обязательный платеж.

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С приближением отопительного сезона все больше украинцев интересуются вопросом получения жилищных субсидий на коммунальные услуги. Особенно важно отметить, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) также могут претендовать на субсидию, даже если не имеют регистрации, но фактически проживают в квартире или доме. Об этом рассказал в своем Телеграм-канале нардеп, глава спецкомиссии по защите ВПО Павел Фролов.

Жилищная субсидия предоставляется семьям, чьи расходы на коммунальные услуги превышают установленный для них обязательный платеж. Это означает, что если ваши коммунальные платежи превышают эту сумму, вы потенциально можете иметь право на получение субсидии.

Важно отметить, что при расчете совокупного дохода для назначения жилищной субсидии не учитывается пособие на проживание, получаемое ВПЛ. Это повышает шансы переселенцев на получение дополнительной поддержки от государства.

Для оформления субсидии граждане могут обратиться в один из государственных органов:

Сервисный центр Пенсионного фонда Украины,

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП),

К уполномоченному должностному лицу местной власти.

Кроме того, существует возможность подать онлайн заявление через портал "Дия", веб-портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

"Жилищная субсидия предоставляется семьям, у которых расходы на коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Поэтому если сумма платежей выше обязательного платежа, вы можете потенциально получить субсидию", — отметил Фролов.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.