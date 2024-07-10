Пенсия в Украине: кто может получать выплаты более 13 тыс. грн

Ликвидаторы Чернобыльской катастрофы и лица, проживающие на этой территории, получают увеличенные пенсии.

Related video

Некоторые украинские пенсионеры получают увеличенные пенсии, включая тех, кто пострадал в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает ПФУ.

Размер выплат зависит от статуса чернобыльца, то есть от того, было ли лицо ликвидатором или проживало на территории зоны отчуждения. Также размер выплат зависит от группы инвалидности, присужденной пострадавшему лицу. Правительство установило индивидуальные минимальные суммы для чернобыльцев.

Ликвидаторы получают следующие выплаты:

для лиц с I группой инвалидности минимальный размер выплат составляет 13 376,21 гривны;

со II группой – 10 700,97 гривны;

с III группой – 8 025,73 гривны.

В свою очередь, минимумы для других чернобыльцев следующие:

лица с I группой инвалидности должны получать не менее 8 187,48 гривны;

со II группой – 6 549,98 гривны;

с III группой и несовершеннолетние лица с инвалидностью – 5 048,95 гривны.

Лицо считается человеком, причастным к событиям в Чернобыле, если это подтверждено официально компетентными органами.

Отметим, ранее Фокус рассказывал об украинцах, которым в 2024 году увеличили пенсию на 4 тыс. грн. Как выяснилось, рост коснулся судей, которые, после перерасчетов, начали получать выплаты в размере 104 тыс. грн. Причина такой ситуации — особая формула начислений, которая касается исключительно людей этой профессии. Между тем средняя пенсия в Украине выросла на 400 грн — с 5 300 до 5 700 грн.

Напоминаем, Пенсионный фонд сообщил, что некоторым категориям украинцев уменьшат пенсию на 20%. Кроме того, гражданам, уходящие на отдых в 2025 году, нужно учесть рост страхового стажа.