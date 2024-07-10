Пенсія в Україні: хто може отримувати виплати понад 13 тис. грн

Ліквідатори Чорнобильської катастрофи та особи, які проживають на цій території, отримують збільшені пенсії.

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Деякі українські пенсіонери отримують збільшені пенсії, включно з тими, хто постраждав унаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Про це повідомляє ПФУ.

Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця, тобто від того, чи була особа ліквідатором або проживала на території зони відчуження. Також розмір виплат залежить від групи інвалідності, присудженої постраждалій особі. Уряд встановив індивідуальні мінімальні суми для чорнобильців.

Ліквідатори отримують такі виплати:

для осіб з I групою інвалідності мінімальний розмір виплат становить 13 376,21 гривні;

з II групою — 10 700,97 гривні;

із III групою — 8 025,73 гривні.

Зокрема, мінімуми для інших чорнобильців такі:

особи з I групою інвалідності повинні отримувати не менше 8 187,48 гривні;

з II групою — 6 549,98 гривні;

із III групою та неповнолітні особи з інвалідністю — 5 048,95 гривні.

Особа вважається людиною, причетною до подій у Чорнобилі, якщо це підтверджено офіційно компетентними органами.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про українців, яким у 2024 році збільшили пенсію на 4 тис. грн. Як з'ясувалося, зростання торкнулося суддів, які, після перерахунків, почали отримувати виплати в розмірі 104 тис. грн. Причина такої ситуації — особлива формула нарахувань, яка стосується виключно людей цієї професії. Тим часом середня пенсія в Україні зросла на 400 грн — з 5 300 до 5 700 грн.

Нагадуємо, Пенсійний фонд повідомив, що деяким категоріям українців зменшать пенсію на 20%. Крім того, громадянам, які йдуть на відпочинок у 2025 році, потрібно врахувати зростання страхового стажу.