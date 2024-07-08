Деякі українці не зможуть вийти на пенсію: які вимоги до стажу будуть у 2025 році

Щоб піти на пенсію 2025 року в 60 років потрібно буде мінімум 32 роки стажу, а в 63 — мінімум 22 роки.

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У 2025 році вимоги до трудового стажу для громадян України значно зміняться. У результаті цього деякі люди вже не зможуть вийти на пенсію. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

До 2028 року в Україні щорічно підвищуватимуть вимоги до страхового стажу на один рік. Це стосується виходу на пенсію у віці 60 або 63 років.

Таким чином, щоб вийти на пенсію у 2025 році у віці 60 років, потрібно мінімум 32 роки страхового стажу. Для виходу на пенсію у віці 63 років знадобиться 22 роки стажу.

Вимоги для виходу на пенсію в 65 років залишаються незмінними — 15 років стажу, а далі:

у 2025 році — не менше 32 років;

у 2026 році — не менше 33 років;

у 2027 році — не менше 34 років;

з 1 січня 2028 року — не менше 35 років.

Крім того, зміняться і вимоги до стажу для 63 років:

у 2025 році — від 22 до 32 років;

у 2026 році — від 23 до 33 років;

у 2027 році — від 24 до 34 років;

з 1 січня 2028 року — від 25 до 35 років.

Нагадаємо, у липні деякі пенсіонери можуть розраховувати на доплату до пенсії. Зокрема, її розмір залежить від віку одержувача і становить від 300 до 570 гривень.

Раніше повідомлялося, що певні українські судді можуть отримувати до 240 гривень пенсії на місяць. Зокрема, середній розмір виплат становить понад 100 тисяч гривень.