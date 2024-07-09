Українці можуть отримати пенсію в Польщі: кому виплатять

Для отримання права на мінімальну пенсію в Польщі необхідно мати 20-річний стаж роботи для жінок і 25 років для чоловіків, а також досягти пенсійного віку — 60 років і 65 років відповідно.

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Українці, які проживають у Польщі, мають право на отримання пенсії від Управління соціального страхування навіть за умови, що вони пропрацювали лише один день. Однак на мінімальну пенсію розраховувати не варто — сума розраховуватиметься на основі середньої тривалості життя. Таким чином, виплачувана сума може бути незначною. Про це йдеться на сайті ZUS.

Як зазначається, у Польщі для отримання пенсії жінки мають досягти 60 років, а чоловіки — 65 років. Крім того, необхідно сплачувати внески в межах соціального страхування. Однак тривалість сплати цих внесків не має значення — навіть одного дня достатньо.

"Для обчислення розміру Вашої пенсії від Управління соціального страхування (ZUS) докладатимуться: валоризовані внески на пенсійне страхування, що зберігаються на Вашому індивідуальному рахунку в ZUS, валоризований початковий капітал (встановлений за періоди страхування до 1 січня 1999 року), валоризовані кошти, що зберігаються на Вашому субрахунку в Управлінні соціального страхування (ZUS)", — ідеться в роз'ясненні.

Для того, щоб отримати право на мінімальну пенсію в Польщі, необхідно відповідати польським вимогам. Жінкам потрібно 20 років трудового стажу, а чоловікам — 25 років, а також досягнення пенсійного віку — 60 років для жінок і 65 років для чоловіків. Якщо ці умови не виконані, польська пенсія за віком розраховуватиметься на основі внесків, сплачених людиною в період її роботи в Польщі. Якщо внески були невеликими, то й розмір пенсії буде низьким.

Додамо, що мінімальна пенсія в Польщі становить близько 13,6 тисяч гривень.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що в Польщі погіршується ставлення до біженців з України. Зокрема, 61% поляків хочуть, щоб переселенці повернулися додому після війни, тоді як лише 17% респондентів готові прийняти українців із можливістю розселення.

У травні міністр внутрішніх справ федеральної землі Баварія в Німеччині Йоахим Геррманн закликав припинити виплату держдопомоги українським чоловікам, які повинні служби в ЗСУ. Він зауважив, що українці отримують більші виплати, ніж представники інших країн.