Украинцы могут получить пенсию в Польше: кому выплатят

Для получения права на минимальную пенсию в Польше необходимо иметь 20-летний стаж работы для женщин и 25 лет для мужчин, а также достичь пенсионного возраста — 60 лет и 65 лет соответственно.

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Украинцы, проживающие в Польше, имеют право на получение пенсии от Управления социального страхования даже при условии, что они проработали всего один день. Однако на минимальную пенсию рассчитывать не стоит — сумма будет рассчитываться на основе средней продолжительности жизни. Таким образом, выплачиваемая сумма может быть незначительной. Об этом говорится на сайте ZUS.

Как отмечается, в Польше для получения пенсии женщины должны достигнуть 60 лет, а мужчины — 65 лет. Кроме того, необходимо уплачивать взносы в рамках социального страхования. Однако длительность уплаты этих взносов не имеет значения — даже одного дня достаточно.

"Для исчисления размера Вашей пенсии от Управления социального страхования (ZUS) будут прилагаться: валоризированные взносы на пенсионное страхование, хранящиеся на Вашем индивидуальном счете в ZUS, валоризированный начальный капитал (установленный за периоды страхования до 1 января 1999 года), валоризированные средства, хранящиеся на Вашем субсчете в Управлении социального страхования (ZUS)", – говорится в разъяснении.

Для того чтобы получить право на минимальную пенсию в Польше, необходимо соответствовать польским требованиям. Женщинам требуется 20 лет трудового стажа, а мужчинам – 25 лет, а также достижение пенсионного возраста – 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Если эти условия не выполнены, польская пенсия по возрасту будет рассчитываться на основе взносов, уплаченных человеком в период его работы в Польше. Если взносы были небольшими, то и размер пенсии будет низким.

Добавим, что минимальная пенсия в Польше составляет около 13,6 тысяч гривен.

Напомним, в июне сообщалось, что в Польше ухудшается отношение к беженцам из Украины. В частности, 61% поляков хотят, чтобы переселенцы вернулись домой после войны, тогда как только 17% респондентов готовы принять украинцев с возможностью расселения.

В мае министр внутренних дел федеральной земли Бавария в Германии Йоахим Херрманн призвал прекратить выплату госпомощи украинским мужчинам, которые должны службы в ВСУ. Он заметил, что украинцы получают большие выплаты, чем представители других стран.