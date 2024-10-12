Житлові субсидії для ВПО: як оформити оплату без обмежень у квартирі

Житлова субсидія призначається сім'ям, витрати яких на комунальні послуги перевищують визначений для них обов'язковий платіж.

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З наближенням опалювального сезону все більше українців цікавляться питанням отримання житлових субсидій на комунальні послуги. Особливо важливо зазначити, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) також можуть претендувати на субсидію, навіть якщо не мають реєстрації, але фактично проживають у квартирі або будинку. Про це розповів у своєму Телеграм-каналі нардеп, голова спецкомісії із захисту ВПО Павло Фролов.

Житлова субсидія надається сім'ям, чиї витрати на комунальні послуги перевищують встановлений для них обов'язковий платіж. Це означає, що якщо ваші комунальні платежі перевищують цю суму, ви потенційно можете мати право на отримання субсидії.

Важливо зазначити, що під час розрахунку сукупного доходу для призначення житлової субсидії не враховується допомога на проживання, яку отримує ВПО. Це підвищує шанси переселенців на отримання додаткової підтримки від держави.

Для оформлення субсидії громадяни можуть звернутися до одного з державних органів:

Сервісний центр Пенсійного фонду України,

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП),

До уповноваженої посадової особи місцевої влади.

Крім того, існує можливість подати онлайн заяву через портал "Дія", веб-портал електронних послуг або мобільний додаток Пенсійного фонду України.

"Житлова субсидія надається сім'ям, у яких витрати на комунальні послуги більші за визначений для них обов'язковий платіж. Тому якщо сума платежів вища за обов'язковий платіж, ви можете потенційно отримати субсидію", — зазначив Фролов.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.