Пенсії в Україні: у кого зростуть виплати майже на тисячу гривень

Пенсіонери, які мають погіршений стан здоров'я, можуть отримати спеціальну надбавку.

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Пенсії у громадян України збільшуються завдяки перегляду та індексації розмірів виплат. Також підвищенню пенсійних виплат сприяє нарахування додаткових надбавок. Про це повідомляє ПФУ.

Пенсіонери з погіршеним здоров'ям можуть отримувати додаткові виплати. Для цього необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду України з відповідною заявою.

Особа, яка претендує на цю надбавку, має відповідати таким вимогам:

бути старшим за 80 років;

мати пенсію за віком;

проживати на самоті;

потребувати догляду сторонніх осіб (соціальних працівників).

Ця доплата становить 40% від прожиткового мінімуму для інвалідів. Наразі розмір цієї суми становить 944 гривні.

Українці, старші за 70 років, можуть отримувати вікову надбавку, якщо їхня щомісячна виплата становить менше ніж 10 340,35 гривень.

Ця надбавка з часом зростає. Зараз її розмір такий:

пенсіонери від 70 до 74 років включно отримують доплату 300 гривень;

від 75 до 79 років включно — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Доплата за віком додається до пенсії автоматично. Тобто, звертатися до ПФУ для цього не потрібно.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про українців, яким у 2024 році збільшили пенсію на 4 тис. грн. Як з'ясувалося, зростання торкнулося суддів, які, після перерахунків, почали отримувати виплати в розмірі 104 тис. грн. Причина такої ситуації — особлива формула нарахувань, яка стосується виключно людей цієї професії. Тим часом середня пенсія в Україні зросла на 400 грн — з 5 300 до 5 700 грн.