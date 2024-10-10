Переселенці можуть отримати пільги на оплату комуналки: які умови та як оформити

Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожної сім'ї і залежить від доходів.

Related video

Внутрішньо переміщені особи, як і решта громадян України, можуть отримувати субсидії в опалювальний період. Причому для оформлення субсидії на оплату комунальних послуг договір оренди житла не є обов'язковим. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Сім'ї, чиї витрати на комунальні послуги перевищують встановлений для них обов'язковий платіж, можуть розраховувати на субсидію. Якщо загальна сума платежів за ЖКП вища за обов'язковий платіж, внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають право на субсидію.

Її розмір розраховується індивідуально для кожної сім'ї і залежить від їхніх доходів. У Міністерстві соціальної політики наголошують, що під час розрахунку сукупного доходу не враховується фінансова допомога на проживання, що надається ВПО.

Для оформлення субсидії можна звернутися в:

сервісний центр Пенсійного фонду України;

центр надання адміністративних послуг;

до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади.

Заявку на оформлення субсидії також можна подати онлайн через:

портал "Дія";

портал електронних послуг ПФУ;

мобільний застосунок Пенсійного фонду України.

Для отримання субсидії необхідно подати заяву про її призначення, а також декларацію про доходи та витрати, де зазначаються відомості про членів домогосподарства, які проживають спільно.

Додатково потрібен паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та довідка, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Слід зазначити, що для переселенців субсидія надається за місцем фактичного проживання і укладення договору оренди житла не є обов'язковим.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.