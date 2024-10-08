Українцям масово відмовляють у субсидіях: які можуть бути причини

Якщо громадянин зібрав борги, він може укласти договір про реструктуризацію з постачальниками послуг, що дасть змогу погасити борг поступово.

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У разі наявності заборгованості за комунальні послуги виплати субсидії будуть припинені. Однак їх можна відновити після погашення боргу або укладення договору про реструктуризацію. Важливо завжди надавати лише достовірну інформацію, щоб зберегти державну допомогу. Про це пише Міністерство соціальної політики.

Житлова субсидія являє собою державну допомогу, призначену для зниження фінансового навантаження, пов'язаного з оплатою житлово-комунальних послуг. В умовах підвищення цін на комунальні послуги ця субсидія стає важливим інструментом підтримки найбільш вразливих верств населення, даючи їм змогу справлятися з цими витратами. Однак існують певні умови, за яких можна втратити право на отримання субсидії, і процес позбавлення цього права здійснюється досить суворо.

Одним з основних чинників, який може призвести до втрати субсидії, є наявність заборгованості з житлово-комунальних послуг. Це пов'язано з тим, що житлова субсидія є цільовою допомогою, призначеною для забезпечення своєчасної оплати комунальних послуг. Якщо кошти не використовуються за призначенням, одержувач субсидії втрачає право на її отримання.

Однак ситуація не безнадійна. Якщо громадянин накопичив борги, він може укласти договір про реструктуризацію з постачальниками послуг. Це дає змогу погасити заборгованість поступово, протягом терміну до 60 місяців, залежно від суми боргу та фінансових можливостей. Важливо дотримуватися умов договору, своєчасно сплачуючи поточні комунальні платежі та боргові зобов'язання. Під час подання заяви на субсидію після реструктуризації боргу громадянин має подати копію договору про реструктуризацію.

Якщо заборгованість не буде погашена або договір про реструктуризацію не буде укладено, субсидію не перепризначать. Відповідно споживач буде змушений оплачувати всі комунальні послуги самостійно.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.