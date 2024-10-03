Субсидію для деяких українців не буде перераховано автоматично: кому зупинять виплати

Для домогосподарств, де відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, субсидію буде призупинено.

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Зазвичай опалювальний сезон починається в середині жовтня, і в цей період здійснюється перерахунок субсидій. Про це повідомляє ПФУ.

З 1 жовтня розпочався перерахунок субсидій, який для більшості громадян буде здійснено в автоматичному режимі.

"Людям, які в літній період користувалися не субсидією, а пільгою на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП), житлову субсидію буде нараховано в автоматичному режимі — без необхідності додаткових звернень", — йдеться в повідомленні ПФУ.

Автоматичний перерахунок не стосуватиметься частини громадян. Йдеться про домогосподарства, де відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб.

Субсидія на опалювальний сезон розраховується на період з 1 жовтня по 30 квітня. Розмір допомоги визначається індивідуально, враховуючи доходи членів домогосподарства та суму комунальних платежів.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.