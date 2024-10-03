Субсидия для некоторых украинцев не будет пересчитана автоматически: кому остановят выплаты

Для домохозяйств, где произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, субсидия будет приостановлена.

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Обычно отопительный сезон начинается в середине октября, и в этот период осуществляется перерасчет субсидий. Об этом сообщает ПФУ.

С 1 октября начался перерасчет субсидий, который для большинства граждан будет осуществлен в автоматическом режиме.

"Людям, которые в летний период пользовались не субсидией, а льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), жилищную субсидию будет начислено в автоматическом режиме – без необходимости дополнительных обращений", – говорится в сообщении ПФУ.

Автоматический перерасчет не будет касаться части граждан. Речь идет о домохозяйствах, где произошли изменения в составе зарегистрированных лиц.

Субсидия на отопительный сезон рассчитывается на период с 1 октября по 30 апреля. Размер помощи определяется индивидуально, учитывая доходы членов домохозяйства и сумму коммунальных платежей.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.с