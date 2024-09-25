Субсидии в Украине будут считать по-новому: что изменится

Субсидия за октябрь будет начислена с учетом начала отопительного сезона в большинстве городов Украины.

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В Украине большинство людей, получающих жилищные субсидии в неотопительный период, получат их автоматически. Однако начиная с октября, расчет субсидии изменится. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

С 1 октября в Украине стартует процесс начисления субсидий на отопительный сезон. Субсидия за октябрь будет рассчитана с учетом начала отопительного периода в большинстве городов страны.

Расчет будет производиться в течение 15 дней, независимо от того, когда именно начнется отопительный сезон в конкретном населенном пункте. Это означает, что выплаты за октябрь будут осуществлены в ноябре, и, следовательно, в октябре сумма субсидии для тех, кто уже ее получал, останется прежней.

В связи с увеличением тарифов на коммунальные услуги Пенсионный фонд осуществит перерасчет субсидий. Пересчет будет выполнен с учетом начала отопительного сезона и увеличения затрат на коммунальные платежи.

Подать заявление на получение жилищных субсидий можно несколькими путями:

лично или по почте в одном из сервисных центров ПФУ;

дистанционно через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда, выбрав функцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

через платформу "Дія", воспользовавшись поисковым запросом "Заявление на субсидию";

в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или через должностных лиц исполнительных органов местного самоуправления.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.