Украинцев могут лишить льгот на коммуналку: при каких условиях отменят субсидию

Льготники будут обязаны ежемесячно платить за фактически потребленные жилищно-коммунальные услуги.

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В Украине планируют лишать граждан льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг при наличии задолженностей, чтобы повысить финансовую дисциплину среди получателей. При этом субсидии продолжают оставаться ключевым инструментом государственной помощи для домохозяйств, которые тратят на оплату услуг больше установленного норматива. Об этом говорится в проекте закона, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

Согласно документу, льготники будут обязаны ежемесячно оплачивать фактически потребленные жилищно-коммунальные услуги. Условия предоставления льгот в случае неуплаты будут регулироваться порядком, установленным Кабинетом Министров Украины.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что ежегодно из государственного бюджета выделяются значительные средства на социальную поддержку граждан в виде льгот и субсидий. Например, в 2024 году было выделено 49,9 млрд гривен, из которых 17,2 млрд гривен предназначено на льготы, а почти 30,3 млрд гривен — на субсидии. Эти средства предоставляются получателям в наличной форме, что позволяет им самостоятельно распоряжаться ресурсами для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

С каждым годом задолженность населения за услуги ЖКХ продолжает расти. Согласно данным Пенсионного фонда Украины, на 1 августа 2024 года общий долг льготных категорий граждан достиг 732,9 млн гривен. Одной из причин этого стало повышение тарифов на коммунальные услуги, вызванное ухудшением экономической ситуации в стране в результате войны и связанных с ней экономических трудностей.

В связи с этим авторы проекта предлагают, что льготы на жилищно-коммунальные услуги будут предоставляться только при своевременной оплате или наличии соглашения о реструктуризации задолженности. Такое требование существует для получателей субсидий, но законодательно оно не закреплено для льготников, что и потребовало разработки новых правил.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.