Скидки до 100%: украинцы могут меньше платить за коммуналку

Льготы от государства предоставляются украинцам с низким доходом. Если граждане не соответствуют определенным критериям, они могут подать заявление на жилищную субсидию.

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В 2024 году в Украине льготы на оплату коммунальных услуг могут оформить граждане с низким уровнем семейного дохода, ветераны войны, многодетные семьи и лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы. Для получения льгот можно обратиться через веб-портал Пенсионного фонда или непосредственно в соответствующие учреждения. Размер скидок варьируется от 25% до 100% в зависимости от категории получателя. Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

Согласно Постановлению Кабинета министров Украины № 389 от 4 июня 2015 года, граждане Украины имеют право на получение льгот по оплате различных видов жилищно-коммунальных услуг. В перечень этих услуг входят:

оплата жилья — квартирная плата (квартплата), плата за содержание домов и придомовых территорий, управление многоквартирным домом;

коммунальные услуги — снабжение холодной и горячей водой, водоотвод, теплоснабжение, электроэнергия, природный газ, включая его транспортировку и распределение, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов;

другие услуги — плата за твердое топливо и сжиженный газ.

Кто имеет право на льготы

Право на льготы предоставляется гражданам, если совокупный доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев не превышает установленной государством суммы. В 2024 году этот порог был увеличен до 4240 грн. Если доход семьи превышает эту сумму, льготы не предоставляются, однако есть возможность подать заявление на жилищную субсидию.

На стопроцентную льготу могут претендовать:

лица с особыми заслугами перед государством и члены их семей (родители, супруга, супруг умершего лица);

пенсионеры, работавшие педагогами, медиками, фармацевтами в сельской местности или городках;

работники заведений культуры и музеев в сельских районах.

Льгота в 50% положена таким категориям:

многодетные семьи; детские дома семейного типа;

семьи погибших военнослужащих или работников службы гражданской защиты;

лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, в том числе члены семей умерших ликвидаторов;

участники войны и другие пострадавшие в результате нацистских преследований.

25%-процентная льгота положена детям войны.

Для получения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам необходимо пройти процедуру оформления, которая с 1 декабря 2022 года находится в ведении Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Оформить льготы можно следующими способами:

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда;

обратиться в одно из отделений ПФУ или Центра предоставления административных услуг (ЦНАП);

с помощью уполномоченных лиц территориальной громады.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.