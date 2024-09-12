Коммунальные тарифы в Украине: сколько придется платить за электроэнергию и газ с 1 октября

Для того чтобы экономить на электроэнергии, украинцам рекомендуют установить двухфазный счетчик.

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В Украине с 1 октября тариф на газ останется на уровне 7,96 грн для клиентов "Нафтогаза", что охватывает около 98% украинских домохозяйств. Также не изменится цена на электроэнергию — за каждый 1 кВт*час будет установлена цена в 4,32 грн. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Как отмечают в Минэнерго, стоимость газа не изменится и в первом квартале 2025-го. Дело в том, что нынешний тариф действует до мая следующего года.

"Мы понимаем важность стабильности в эти непростые времена, поэтому добросовестно придерживаемся своих обязательств перед нашими потребителями", – отмечают в газоснабжающей компании "Нафтогаз".

Несколько лет назад, до начала полномасштабной войны, тарифы на газ в Украине вызывали не меньше политических споров, чем сегодня тарифы на электроэнергию. Однако открытие рынка газа для населения и возможность выбора поставщика существенно изменили ситуацию.

Важно отметить, что тариф на электроэнергию в октябре останется на уровне 4,32 грн за 1 кВт*час. Тем не менее, украинцы, установившие двухзонный счетчик, смогут оплачивать электроэнергию в ночное время по сниженной цене — 2,16 грн за 1 кВт*час.

Так, в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право приобрести многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. С двухзонным счетчиком в период с 23:00 до 7:00 платить за электроэнергию можно по тарифу в 2,16 грн за 1 кВт*час (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*час).

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.