Цены на газ в Украине: изменилась ли стоимость в сентябре

До 2025 года тариф "Нафтогаза" будет неизменным для обычных потребителей.

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Большинство украинцев обслуживаются "Нафтогазом", поэтому для них тарифы остаются стабильными. Однако у отдельных потребителей могут быть иные тарифные условия на газ. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

До 2025 года тариф "Нафтогаза" для обычных потребителей останется фиксированным и составит 7,96 гривны за кубометр.

"В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед", — заявил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов.

У других поставщиков цены отличаются друг от друга:

ТОВ "ЕРУ ЛЮДЯМ" — 7.70;

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 7.80;

ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" — 7.96;

ТОВ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" — 7.98;

ТОВ "ПОЛТАВАГАЗЗБУТ" — 7.99;

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 8.20;

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8.46;

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8.46;

ТМ "СвітлоГаз" (ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС") — 9.99.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.