Остался последний день: что нужно сделать, чтобы не переплачивать за газ

Передавать показания счетчика нужно, даже если не сожгли ни одного кубометра голубого топлива или вообще временно не проживаете в доме.

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Украинцы должны представить показания газовых счетчиков до 5-го числа. В противном случае плата будет рассчитана по средним значениям, которые могут оказаться значительно выше фактически потребленного объема. Это приведет к переплате. Об этом сообщает издание "ГазПравда".

Чтобы получить актуальные данные в квитанциях, необходимо ежемесячно предоставлять показания с 1-го по 5-е число. В противном случае начисления будут производиться на основе средних значений, которые могут превышать фактически потребленные объемы.

"В то же время многие украинцы до сих пор путают сервисы по передаче показаний. 104ua больше не работает! Вместо него следует использовать новые сервисы – личный кабинет "Газсети" или вашего локального оператора газораспределительных сетей, а также сайт или чат-бот GASUA. Также передать показания счетчика можно, просто позвонив на горячую линию "Нафтогаза" или отправив СМС на номер 4647", – отмечает издание.

Газовые компании подчеркивают, что показания счетчика необходимо передавать даже в том случае, если вы не потребили ни одного кубометра газа или временно не проживаете в доме.

В таком случае следует регулярно отправлять показания счетчика. Если этого не сделать, начисления будут производиться на основе предполагаемого ежемесячного объема потребления, что приведет к образованию долга. Чтобы избежать этой ситуации, не забывайте своевременно передавать показания.

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