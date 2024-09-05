Залишився останній день: що потрібно зробити, щоб не переплачувати за газ

Передавати показання лічильника потрібно, навіть якщо не спалили жодного кубометра блакитного палива або взагалі тимчасово не проживаєте в будинку.

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Українці мають подати показання газових лічильників до 5-го числа. В іншому разі плата буде розрахована за середніми значеннями, які можуть виявитися значно вищими за фактично спожитий обсяг. Це призведе до переплати. Про це повідомляє видання "ГазПравда".

Щоб отримати актуальні дані у квитанціях, необхідно щомісяця надавати показання з 1-го по 5-е число. В іншому разі нарахування здійснюватимуться на основі середніх значень, які можуть перевищувати фактично спожиті обсяги.

"Водночас багато українців досі плутають сервіси з передачі показань. 104ua більше не працює! Замість нього слід використовувати нові сервіси — особистий кабінет "Газмережі" або вашого локального оператора газорозподільних мереж, а також сайт або чат-бот GASUA. Також передати показання лічильника можна, просто зателефонувавши на гарячу лінію "Нафтогазу" або надіславши СМС на номер 4647", — зазначає видання.

Газові компанії наголошують, що показання лічильника необхідно передавати навіть у тому разі, якщо ви не спожили жодного кубометра газу або тимчасово не проживаєте в будинку.

У такому разі слід регулярно надсилати показання лічильника. Якщо цього не зробити, нарахування здійснюватимуться на основі передбачуваного щомісячного обсягу споживання, що призведе до утворення боргу. Щоб уникнути цієї ситуації, не забувайте своєчасно передавати показання.

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