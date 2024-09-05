Вартість газу для населення поки що лишається зафіксованою на рівні біля 8 грн за кубометр. Чи змінять тарифи на газ для українців восени? Фокус дослідив детально.

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Газопостачальні компанії не змінили свої пропозиції, тож вартість кубометра газу залежно від постачальника найближчим часом коливатиметься в межах 7,70- 9,99 грн. Ціни на газ мають залишатися в цих межах до весни 2025 року, за винятком декількох невеликих газових компаній. Водночас "блакитне паливо" для 98% або 12 млн споживачів постачає саме державна компанія "Нафтогаз України", де тариф "Фіксований" становить 7,96 грн за куб, і таким тариф має залишатись ще щонайменше 8 місяців. Чи очікувати змін попри фіксацію ціни для споживачів?

Чи подорожчає газ: скільки кубометр коштуватиме в вересні

Ціни на природний газ залишаються незмінними щонайменше до кінця квітня наступного року. Про що свідчить офіційне продовження дії спецобов'язків (ПСО) щодо постачання газу Кабміном.

Ціни на природний газ залишаються незмінними щонайменше до кінця квітня наступного року

Згідно з рішенням уряду, до кінця наступного опалювального сезону, тобто 30 квітня 2025 року, ціни на газ для споживачів гарантовано не зміняться. Йдеться, зокрема, про побутових споживачів, тобто населення, а також виробників тепла, електрики та операторів газорозподільних систем.

Залежно від категорії споживачів, вартість "блакитного палива" від Нафтогазу коливатиметься від 7 грн 42 коп до 16 грн 50 коп за кубометр. Для населення ж газ і надалі коштуватиме 7 грн 96 коп за кубометр.

Вартість кубометра газу для населення, залежно від газопостачальної компанії, коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн

Як і в попередні місяці, свої цінники на вересень оприлюднили 12 постачальників. Вартість кубометра газу для населення, залежно від газопостачальної компанії, коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн

Ціна на газ у вересні 2024 року

Газові сховища і ціни: чи готуватися до підвищення тарифу

Як розповів Фокусу директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович, від квітня 2024 року в Україні закачують газ у підземні газові сховища.

Від квітня 2024 року в Україні закачують газ у підземні газові сховища

"Представники Нафтогазу повідомили, що в сховищах був навіть певний резерв. Вочевидь, на нинішній рік цей резерв буде сформований з урахуванням тих задач по обсягам накопичення газу, які поставив уряд. Також у компанії декларують, що продовжують викуповувати газ у приватних компаній і нарощують видобуток. Очевидно, якщо в нас не сильно відновлюється попит, то значна частина цього газу буде закачена", — зазначив фахівець.

Нагадаємо, що попередню зиму Україна пережила без імпортного палива — вистачило газу власного видобутку.

Попри це експерт енергетичного ринку Андріан Прокіп не береться робити прогнози в умовах продовження активних бойових дій.

"Ми ж постійно бачимо, що відбуваються атаки на об'єкти, в тому числі, газовидобутку. Звичайно, там інтенсивність цих атак не така, як у випадку з електроенергетичною системою. Але, якщо ми говоримо про ту динаміку, яку ми маємо зараз, то звичайно, до листопада є дуже високі шанси накопичити цільовий обсяг газу з мінімальними обсягами імпорту", — сказав Андріан Прокіп.

Зиму 2023-2024 рр Україна пережила без імпортного палива — вистачило газу власного видобутку Фото: kommersant.uk

Підготовка до зими: як відбувається та чи буде газ

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що запаси газу в українських підземних сховищах перевищують 9,5 млрд куб.

"Темпи закачки цього року майже на 400 млн кубометрів перевищують минулорічні. Цього обʼєму достатньо, аби вийти на заплановані 13,1 млрд кубометрів на початку опалювального сезону 2024-25 років… Компанія "Нафтогаз" діє виключно в національних інтересах, тому ціни підвищуватися протягом наступного опального сезону не будуть. Вони стабільні. Маю заспокоїти всіх українців, мільйони наших домогосподарств, наших споживачів, що все буде в цьому відношенні абсолютно чітко і стабільно. Ціни залишаються без змін", — зазначив Чернишов.