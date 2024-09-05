Стоимость газа для населения пока остается зафиксированной на уровне около 8 грн за кубометр. Изменят ли тарифы на газ для украинцев осенью? Фокус исследовал подробно.

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Газоснабжающие компании не изменили свои предложения, поэтому стоимость кубометра газа в зависимости от поставщика в ближайшее время будет колебаться в пределах 7,70- 9,99 грн. Цены на газ должны оставаться в этих пределах до весны 2025 года, за исключением нескольких небольших газовых компаний. В то же время "голубое топливо" для 98% или 12 млн потребителей поставляет именно государственная компания "Нафтогаз Украины", где тариф "Фиксированный" составляет 7,96 грн за куб, и таким тариф должен оставаться еще минимум 8 месяцев. Ожидать ли изменений, несмотря на фиксацию цены для потребителей?

Подорожает ли газ: сколько кубометр будет стоить в сентябре

Цены на природный газ остаются неизменными как минимум до конца апреля следующего года. О чем свидетельствует официальное продление действия спецобязательств (ПСО) по поставкам газа Кабмином.

Цены на природный газ остаются неизменными как минимум до конца апреля следующего года

Согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона, то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителях тепла, электричества и операторах газораспределительных систем.

В зависимости от категории потребителей, стоимость "голубого топлива" от Нафтогаза будет колебаться от 7 грн 42 коп до 16 грн 50 коп за кубометр. Для населения же газ и в дальнейшем будет стоить 7 грн 96 коп за кубометр.

Стоимость кубометра газа для населения, в зависимости от газоснабжающей компании, будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн

Как и в предыдущие месяцы, свои ценники на сентябрь обнародовали 12 поставщиков. Стоимость кубометра газа для населения, в зависимости от газоснабжающей компании, будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн

Цена на газ в сентябре 2024 года

Газовые хранилища и цены: готовиться ли к повышению тарифа

Как рассказал Фокусу директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович, с апреля 2024 года в Украине закачивают газ в подземные газовые хранилища.

С апреля 2024 года в Украине закачивают газ в подземные газовые хранилища

"Представители Нафтогаза сообщили, что в хранилищах был даже определенный резерв. Очевидно, на нынешний год этот резерв будет сформирован с учетом тех задач по объемам накопления газа, которые поставило правительство. Также в компании декларируют, что продолжают выкупать газ у частных компаний и наращивают добычу. Очевидно, если у нас не сильно восстанавливается спрос, то значительная часть этого газа будет закачана", — отметил специалист.

Напомним, что предыдущую зиму Украина пережила без импортного топлива — хватило газа собственной добычи.

Несмотря на это эксперт энергетического рынка Андриан Прокип не берется делать прогнозы в условиях продолжения активных боевых действий.

"Мы же постоянно видим, что происходят атаки на объекты, в том числе, газодобычи. Конечно, там интенсивность этих атак не такая, как в случае с электроэнергетической системой. Но, если мы говорим о той динамике, которую мы имеем сейчас, то конечно, до ноября есть очень высокие шансы накопить целевой объем газа с минимальными объемами импорта", — сказал Андриан Прокип.

Зиму 2023-2024 гг Украина пережила без импортного топлива — хватило газа собственной добычи Фото: kommersant.uk

Подготовка к зиме: как происходит и будет ли газ

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что запасы газа в украинских подземных хранилищах превышают 9,5 млрд куб.

"Темпы закачки в этом году почти на 400 млн кубометров превышают прошлогодние. Этого объема достаточно, чтобы выйти на запланированные 13,1 млрд кубометров в начале отопительного сезона 2024-25 годов… Компания "Нафтогаз" действует исключительно в национальных интересах, поэтому цены повышаться в течение следующего отопительного сезона не будут. Они стабильны. Должен успокоить всех украинцев, миллионы наших домохозяйств, наших потребителей, что все будет в этом отношении абсолютно четко и стабильно. Цены остаются без изменений", — отметил Чернышов.