Ціни на газ в Україні: чи змінилася вартість у вересні

До 2025 року тариф "Нафтогазу" буде незмінним для звичайних споживачів.

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Більшість українців обслуговуються "Нафтогазом", тому для них тарифи залишаються стабільними. Однак в окремих споживачів можуть бути інші тарифні умови на газ. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

До 2025 року тариф "Нафтогазу" для звичайних споживачів залишиться фіксованим і становитиме 7,96 гривні за кубометр.

"В умовах війни та складної ситуації в економіці ми повинні підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми зараз гарантуємо наявність ресурсу і фіксовану ціну на рік уперед", — заявив глава групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

В інших постачальників ціни відрізняються одна від одної:

ТОВ "ЕРУ ЛЮДЯМ" — 7.70;

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 7.80;

ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" — 7.96;

ТОВ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" — 7.98;

ТОВ "ПОЛТАВАГАЗЗБУТ" — 7.99;

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 8.20;

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8.46;

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8.46;

ТМ "СвітлоГаз" (ТОВ "РІТЕЙЛ СЕРВІС") — 9.99.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.