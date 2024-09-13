Знижки до 100%: українці можуть менше платити за комуналку

Пільги від держави надають українцям із низьким доходом. Якщо громадяни не відповідають певним критеріям, вони можуть подати заяву на житлову субсидію.

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У 2024 році в Україні пільги на оплату комунальних послуг можуть оформити громадяни з низьким рівнем сімейного доходу, ветерани війни, багатодітні сім'ї та особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Задля отримання пільг можна звернутися через вебпортал Пенсійного фонду або безпосередньо до відповідних установ. Розмір знижок варіюється від 25% до 100%, залежно від категорії одержувача. Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

Згідно з Постановою Кабінету міністрів України № 389 від 4 червня 2015 року, громадяни України мають право на отримання пільг з оплати різних видів житлово-комунальних послуг. До переліку цих послуг входять:

оплата житла — квартирна плата (квартплата), плата за утримання будинків і прибудинкових територій, управління багатоквартирним будинком;

комунальні послуги — постачання холодної та гарячої води, водовідведення, теплопостачання, електроенергія, природний газ, включно з його транспортуванням і розподілом, централізоване опалення, вивезення побутових відходів;

інші послуги — плата за тверде паливо і скраплений газ.

Хто має право на пільги

Право на пільги надається громадянам, якщо сукупний дохід сім'ї на одну особу за останні шість місяців не перевищує встановленої державою суми. У 2024 році цей поріг було збільшено до 4240 грн. Якщо дохід сім'ї перевищує цю суму, пільги не надаються, проте є можливість подати заяву на житлову субсидію.

На стовідсоткову пільгу можуть претендувати:

особи з особливими заслугами перед державою та члени їхніх сімей (батьки, дружина, чоловік померлої особи);

пенсіонери, які працювали педагогами, медиками, фармацевтами в сільській місцевості або містечках;

працівники закладів культури і музеїв у сільських районах.

Пільга в 50% належить таким категоріям:

багатодітні сім'ї; дитячі будинки сімейного типу;

сім'ї загиблих військовослужбовців або працівників служби цивільного захисту;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема члени сімей померлих ліквідаторів;

учасники війни та інші постраждалі внаслідок нацистських переслідувань.

25%-відсоткова пільга належить дітям війни.

Для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг громадянам необхідно пройти процедуру оформлення, яка з 1 грудня 2022 року перебуває у віданні Пенсійного фонду України (ПФУ). Оформити пільги можна у такі способи:

онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;

звернутися до одного з відділень ПФУ або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

за допомогою уповноважених осіб територіальної громади.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.