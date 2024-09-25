Субсидії в Україні рахуватимуть по-новому: що зміниться

Субсидію за жовтень буде нараховано з урахуванням початку опалювального сезону в більшості міст України.

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В Україні більшість людей, які отримують житлові субсидії в неопалювальний період, отримають їх автоматично. Однак починаючи з жовтня, розрахунок субсидії зміниться. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

З 1 жовтня в Україні стартує процес нарахування субсидій на опалювальний сезон. Субсидія за жовтень буде розрахована з урахуванням початку опалювального періоду в більшості міст країни.

Розрахунок здійснюватиметься протягом 15 днів, незалежно від того, коли саме розпочнеться опалювальний сезон у конкретному населеному пункті. Це означає, що виплати за жовтень буде здійснено в листопаді, а отже, у жовтні сума субсидії для тих, хто вже її отримував, залишиться такою ж, як і раніше.

У зв'язку зі збільшенням тарифів на комунальні послуги Пенсійний фонд здійснить перерахунок субсидій. Перерахунок буде виконано з урахуванням початку опалювального сезону та збільшення витрат на комунальні платежі.

Подати заяву на отримання житлових субсидій можна кількома шляхами:

особисто або поштою в одному із сервісних центрів ПФУ;

дистанційно через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток Пенсійного фонду, обравши функцію "Заява на житлову субсидію або пільгу";

через платформу "Дія", скориставшись пошуковим запитом "Заява на субсидію";

у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через посадових осіб виконавчих органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.