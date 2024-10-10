Переселенцы могут получить льготы на оплату коммуналки: какие условия и как оформить

Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждой семьи и зависит от доходов.

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Внутренне перемещенные лица, как и остальные граждане Украины, могут получать субсидии в отопительный период. Причем для оформления субсидии на оплату коммунальных услуг договор аренды жилья не является обязательным. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Семьи, чьи расходы на коммунальные услуги превышают установленный для них обязательный платеж, могут рассчитывать на субсидию. Если общая сумма платежей за ЖКУ выше обязательного платежа, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на субсидию.

Ее размер рассчитывается индивидуально для каждой семьи и зависит от их доходов. В Министерстве социальной политики подчеркивают, что при расчете совокупного дохода не учитывается финансовая помощь на проживание, предоставляемая ВПЛ.

Для оформления субсидии можно обратиться в:

сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

центр предоставления административных услуг;

к уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальной громады.

Заявку на оформление субсидии также можно подать онлайн через:

портал "Дія";

портал электронных услуг ПФУ;

мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

Для получения субсидии необходимо подать заявление о ее назначении, а также декларацию о доходах и расходах, где указываются сведения о членах домохозяйства, проживающих совместно.

Дополнительно требуется паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и справка, подтверждающая статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Следует отметить, что для переселенцев субсидия предоставляется по месту фактического проживания и заключение договора аренды жилья при этом не является обязательным.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.