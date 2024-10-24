Деяким українцям можуть відмовити в призначенні субсидії: які причини

Субсидія призначається людям, які витрачають на оплату комуналки понад 15% суми сукупного сімейного доходу.

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Зима на носі, витрати на комунальні платежі логічно зростуть. Багатьом сім'ям обов'язково знадобиться субсидія, щоб перекривати дірки в сімейному бюджеті. Однак деяким одержувачам можуть відмовити в нарахуванні держдопомоги. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Виплати надаються громадянам, які витрачають понад 15% від загального сімейного доходу на оплату комунальних послуг. Однак існують певні умови, за яких у субсидії може бути відмовлено.

Субсидія не призначається, якщо:

загальна площа житла перевищує 130 кв. м для квартир або 230 кв. м для будинків;

у власності є автомобіль, випущений менше ніж п'ять років тому (крім мопеда і причепа);

за наявності більше одного транспортного засобу, випущеного за останні 15 років (крім мопеда і причепа);

член сім'ї має дохід, менший за мінімальну зарплату, і не платить податки;

наявність боргу за оплату комуналки понад три місяці на суму понад 40 неоподатковуваних мінімумів (680 гривень);

член сім'ї не виплачує аліменти понад три місяці;

у сім'ї є незареєстровані доходи або покупки на суму понад 50 тисяч гривень;

наявність депозиту на суму понад 100 тисяч гривень;

наявність у власності більше одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях і на лінії зіткнення, а також такого, що належить на праві спільної сумісної або часткової власності та розташоване в сільській місцевості).

Зверніть увагу, що якщо ви подасте документи на субсидію до 30 листопада (включно), субсидія буде призначена з початку опалювального сезону. У разі подання заяв з 1 грудня, субсидія діятиме з місяця подання документів.

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Раніше в ПФУ зазначили, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.