Пенсіонери можуть отримати шість виплат авансом: як це зробити

Чинне законодавство дозволяє, що в разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, може виплачуватися авансом.

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В Україні в певних випадках пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій одразу. Це стосується тих, хто планує виїзд за кордон на постійне проживання. Про це йдеться в публікації ПФУ.

Згідно із законодавством, у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, пенсія, призначена в Україні, виплачується за шість місяців наперед. Для цього пенсіонеру необхідно подати відповідну заяву, починаючи з місяця, наступного за місяцем зняття з реєстрації за місцем проживання.

Громадянам, які планують виїзд за кордон, необхідно особисто звернутися до територіального управління Пенсійного фонду України за місцем постійного проживання та надати такі документи:

заява (встановленого зразка);

паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, або паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства;

довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Фінансова підтримка пенсіонерам, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон, надається Пенсійним фондом через перерахування коштів на поточний рахунок одержувача в уповноваженому банку.

В Україні налічується 10,8 млн вкладників (це 39% економічно активного населення, решта або працюють у тіньовій економіці, або не працевлаштовані). За останніми даними Пенсійного фонду України, середня зарплата, з якої сплачуються внески, становить 15 433 грн (станом на березень).

Кількість пенсіонерів на червень сягнула 10,26 млн осіб. Єдиний соціальний внесок становить 22% від зарплати. Значна частина цих коштів (але не вся) спрямовується на пенсії. Однак, навіть якщо уявити, що всі 22% підуть на фінансування Пенсійного фонду, цього вистачить лише на середню пенсію в розмірі близько 3,5 тис. грн.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.