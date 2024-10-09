Для пенсій за віком в Україні встановлено ліміти: скільки можна отримати

Залежно від віку, стажу і того, працює одержувач чи ні, до мінімальної пенсії можуть нараховувати доплати.

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В Україні розмір пенсії за віком визначається на основі страхового стажу та заробітної плати, але не може бути нижчим за прожитковий мінімум для непрацездатних громадян. У 2024 році мінімальна пенсія становить 2361 грн. Максимальна пенсія, зі свого боку, обмежена 10-кратним прожитковим мінімумом, що встановлює ліміт на рівні 23 610 грн. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Найімовірніше, мінімальний і максимальний розміри пенсії за віком залишаться незмінними і 2025 року, оскільки уряд у проєкті державного бюджету запропонував "заморозити" соціальні стандарти, зокрема прожитковий мінімум.

Проте, залежно від віку, стажу та трудової діяльності одержувача, до мінімальної пенсії можуть додаватися доплати. У результаті для деяких категорій українців фактичний розмір мінімальної пенсії (з урахуванням доплат) може перевищувати прожитковий мінімум. Зокрема, мінімальна пенсія не може бути нижчою за 3370 грн на місяць для:

українців 65 років і старше, які вже не працюють і мають стаж не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок;

осіб віком 80 років і більше, які накопичили не менше 25 років (чоловіки) і 20 років стажу (жінки).

В українців віком від 70 до 79 років, за наявності стажу щонайменше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, мінімальна пенсія становитиме трохи менше — 3240 грн. Аналогічну мінімальну суму отримують особи віком 75-79 років із трудовим стажем 20 і 25 років для жінок і чоловіків відповідно.

Для пенсіонерів віком до 70 років, які мають стаж 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки), мінімальна пенсія становитиме 2980 грн з урахуванням усіх надбавок, незалежно від їхньої трудової активності. Така сама мінімальна пенсія нараховується і людям з інвалідністю першої групи, незалежно від віку і стажу.

До вересня 2024 року середня пенсія в Україні збільшилася до 5816 грн, що на 73 грн більше за останні три місяці. Водночас українець із середньою зарплатою може розраховувати на пенсію в розмірі всього 4745 грн. Якщо ж враховувати мінімальну зарплату, то і розмір пенсії буде мінімальним — 2361 грн.

Максимальні пенсії в Україні, як правило, отримують державні службовці, працівники місцевого самоврядування, народні депутати, науковці та інші категорії громадян, які мали високий дохід і значний трудовий стаж. Ці виплати включають усі можливі надбавки, доплати, підвищення та цільову допомогу. При цьому важливо зазначити, що додаткові виплати для осіб з особливими заслугами перед державою не враховуються в максимальному розмірі пенсії.

Нагадаємо, експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин повідомив, що поточний мінімальний розмір пенсії в Україні — 2361 гривня, однак фактичний прожитковий мінімум становить 7200 гривень.

Раніше повідомлялося, що для виходу на пенсію потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу. Однак особи з меншою кількістю стажу можуть отримати певні виплати.