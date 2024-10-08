В Україні діють одразу три віки виходу на пенсію: як дізнатися свій
Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати двома способами — через вебпортал електронних послуг ПФУ або особисто звернутися до будь-якого сервісного центру.
В Україні право на отримання пенсії відсутнє у громадян, які мають менше 15 років трудового стажу. При цьому існують три пенсійні віки: 60, 63 і 65 років. Вік виходу на пенсію визначається залежно від загального стажу роботи. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.
Право на призначення пенсії за віком встановлюється залежно від накопиченого страхового стажу при досягненні встановленого законом віку — 60, 63 або 65 років. Щороку страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію в 60 років, збільшується на 12 місяців і до 2028 року становитиме 35 років. У 2024 році право на отримання пенсії за віком мають громадяни, яким виповнилося:
- 60 років — за наявності не менше 31 року страхового стажу;
- 63 роки — за наявності не менше 21 року страхового стажу;
- 65 років — за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.
Заяву на призначення пенсії та необхідні документи можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто в будь-якому сервісному центрі цього фонду, незалежно від місця проживання, реєстрації або фактичного перебування.
Основні документи, які необхідно надати:
- паспорт громадянина України (або ID-картка);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток тощо);
- довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль по 30.06.2000 (за бажанням);
- реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);
- фотографію для пенсійного посвідчення (2,5х3);
- свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища; інші документи.
Пенсія за віком призначається за зверненням особи з дня, що настає за днем досягнення нею пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.
Нагадаємо, експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин повідомив, що поточний мінімальний розмір пенсії в Україні — 2361 гривня, однак фактичний прожитковий мінімум становить 7200 гривень.
Раніше повідомлялося, що для виходу на пенсію потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу. Однак особи з меншою кількістю стажу можуть отримати певні виплати.